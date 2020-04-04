Google數據看疫情影響 台灣大眾運輸站造訪率減24%公園增17%

Google 2日起公開用戶位置數據，從數據中可看出武漢肺炎流行後，全球131個國家和地區用戶造訪零售休閒場所、超市和藥房、公園、大眾運輸站、工作場所和住宅的趨勢變化。圖為高鐵通勤民眾。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）Google用戶位置數據顯示，在武漢肺炎疫情嚴重的義大利和西班牙，零售休閒場所造訪率滑落94%，但台灣零售休閒場所造訪率僅減少9%，公園造訪率則增加了17%。

谷歌（Google）2日起公開用戶位置數據，從數據中可看出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）流行後，全球131個國家和地區用戶造訪零售休閒場所、超市和藥房、公園、大眾運輸站、工作場所和住宅的趨勢變化。

零售休閒場所包括餐廳、咖啡廳、購物商場、主題公園、博物館、圖書館、電影院等；超市和藥房包括雜貨市場、農夫市集、藥房等；公園指國家公園、海灘、碼頭、廣場、公共花園等；大眾運輸站包括地鐵、公車及火車站等。

根據Google公布的「COVID-19社區移動報告」（COVID-19 Community Mobility Reports），與基線數據相較，台灣用戶3月29日的零售休閒場所造訪率減少9%；超市和藥房造訪率增加3%；公園造訪率增加17%；大眾運輸站造訪率下滑24%；工作場所造訪率僅減少1%；住宅則增加4%。

根據Google公布的「COVID-19社區移動報告」，與基線數據相較，台灣用戶3月29日的零售休閒場所造訪率減少9%；超市和藥房造訪率增加3%；公園造訪率增加17%。（圖取自COVID-19社區移動報告網頁google.com/covid19/mobility）

根據Google公布的「COVID-19社區移動報告」，與基線數據相較，台灣用戶3月29日的大眾運輸站造訪率下滑24%；工作場所造訪率僅減少1%；住宅則增加4%。（圖取自COVID-19社區移動報告網頁google.com/covid19/mobility）

報告用於比較的基線是取1月3日到2月6日相應數據的中間值。

至於疫情較嚴重的義大利和西班牙，3月29日的零售休閒場所造訪率均大幅滑落94%。義大利人超市和藥房造訪率減少85%、公園造訪率滑落90%、大眾運輸站造訪率減少87%、工作場所造訪率下滑63%；住宅則增加24%。

疫情較嚴重的義大利3月29日零售休閒場所造訪率均大幅滑落94%。義大利人超市和藥房造訪率減少85%、公園造訪率滑落90%。（圖取自COVID-19社區移動報告網頁google.com/covid19/mobility）

疫情較嚴重的義大利3月29日大眾運輸站造訪率減少87%、工作場所造訪率下滑63%；住宅則增加24%。（圖取自COVID-19社區移動報告網頁google.com/covid19/mobility）

西班牙公共場所造訪率下滑幅度與義大利近似，超市和藥房造訪率減少76%、公園造訪率下滑89%、大眾運輸站造訪率滑落88%、工作場所造訪率減少64%；住宅則增加22%。

在近日病例數攀升的美國，3月29日的Google用戶公共場所造訪率變化較不劇烈：零售休閒場所造訪率下滑47%、超市和藥房造訪率減少22%、公園造訪率減少19%、大眾運輸站造訪率滑落51%、工作場所造訪率減少38%；住宅則增加12%。

另外，在韓國、日本等東亞國家，疫情對人們的活動也造成影響。日本3月29日零售休閒場所造訪率減少26%、公園造訪率下滑25%、大眾運輸站造訪率滑落41%，但超市藥房及工作場所造訪率分別僅減少7%和9%；住宅則增加7%。

特別的是，雖然韓國零售休閒場所造訪率滑落19%、大眾運輸站造訪率減少17%、工作場所造訪率下滑12%，但超市及藥房造訪率增加11%，公園造訪率攀升51%；住宅增加6%。

Google在網站上表示，公開數據目的是讓世界各國了解，實施對抗武漢肺炎的政策後，人們的活動發生哪些變化。

這份報告並未涵蓋中國大陸數據。根據Google網站說明，如果缺乏具有統計意義的數據水準，他們會把區域排除在報告之外。（編輯：林憬屏）1090404