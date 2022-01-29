農曆春節正值枯水期 水利署提醒放假別忘節水

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）農曆春節到來，民眾開心迎接年節假期，也有民眾挽起袖子準備大掃除。經濟部水利署特別提醒，每年農曆春節正值枯水期，全民仍要積極配合節水，也能同時達到「防漏財」的效果。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，春節將近，在台灣水資源最關鍵的時刻，需要大家共同勵行節約用水；國人依習俗常在歲末年終進行居家環境大掃除，因此春節期間也是用水量大增的時刻。

經濟部水利署傳授省水撇步，首先，廚房、浴廁、玻璃、地板等是家戶清掃的重點，清潔時，建議以擦拭代替直接使用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，因灰塵減少，可減少反覆擦拭的次數。

洗衣後的回收水，收集起來可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水的再次利用；打掃時區分客廳、廚房、浴室等區域，每個區域分配一桶水，打掃不超額用水，無形中可省下不少水量。

此外，大掃除用水量驚人，換上水龍頭省水裝置，則可以輕鬆省下約50%的用水量。

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如果民眾打算除舊布新，水利署呼籲，換購家中洗衣機、馬桶、水龍頭等用水設備時，認明有省水標章的設備，「買對就會省！」

近年國人利用過年期間安排多日外出旅遊的情形漸增，水利署特別提醒民眾出門前，透過檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水、水塔設備是否故障等簡單的小動作，減少發生漏水的可能風險，不僅節水，也是開春防漏財的妙招。（編輯：郭無患）1110129