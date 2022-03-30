不讓民間自設碳交易平台 張子敬：避免淪金融炒作

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（中央社記者張雄風台北30日電）國發會今天公布2050減碳路徑，外界關心碳費、碳交易等問題。環保署長張子敬表示，碳交易平台不由民間自己設立，是希望幫助國內減碳，也讓有需要的人買得到，而不是淪為金融炒作商品。

國發會今天舉行台灣2050淨零碳排路徑圖記者會，國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬、科技部次長林敏聰、經濟部次長林全能、交通部次長陳彥伯以及內政部次長邱昌嶽等官員出席。

媒體提問，是否會考慮徵收碳稅，或是支持民間成立碳交易市場。張子敬表示，除了碳費，環保署也有減碳額度交易，讓產業有更大機會達成減碳目標，建立制度，未來面對國際碳邊境稅徵收，有更大適應能力。

張子敬進一步說明，國內中小企業不用急著去買海外碳權，跨國企業可能還比較需要；未來會保留一部分彈性，若國內買不到，但有國際供應鏈的要求，才容許用國外的來抵換；這在目前「溫室氣體減量及管理法」修法草案中都有相關敘述。

張子敬強調，現在建立碳盤查機制，就是希望未來企業在國際談判能獲得承認，提出完整的減碳制度、證明；目前國內只有7家認證機構，環保署接下來也會鼓勵國內設置查驗的機構，將量能做出來，非法規列管的企業、沒有國際交易需求的企業若有需要，可以透過國內的機構盤查。

不讓民間自己設立碳交易平台的原因，張子敬解釋，從高屏地區空氣污染物總量管制計畫的例子來看，因為產業要開發必須先取得減量額度，但目前減量額度掌握在幾間較大型的業者手中，而業者也以「未來可能會擴產」為由不願交易，造成新進產業就無法進駐。

此外，張子敬也提到，若民間引用的是不被承認、或是國外的碳權，這對台灣的減碳也沒有幫助；還是希望能維持在有需要的人能買、價格也是合理可負擔，而不是供需失衡、變成金融炒作的商品。

碳定價部分，張子敬說，是希望真正能達到減碳目的，而不是讓企業繳了錢就沒事；現在設計是雖然有交錢，但更努力就會有一些回饋，如減得多就能繳得少、或是有其他補貼，能讓企業有所選擇；至於預估會定價多少，目前尚未定案。

至於各界關心自然碳匯（是指通過植樹造林、植被恢復等措施，減少空氣中溫室氣體濃度）的問題，張子敬提到，目前農委會、海委會都很努力在做，也在努力進行方法規劃。

張子敬進一步說明，目前在環評制度中已經有類似機制，要求開發單位要有一定比例補植；現在農委會也在擬方法論，如種的樹種是否承認，如何計算減碳額度、甚至可以交易。（編輯：陳仁華）1110330