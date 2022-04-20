桃園增387例本土確診 鄭文燦：4/26起國小快篩

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市今天新增387例本土確診。桃園市長鄭文燦表示，桃園居隔人數很快會超過萬人，桃市府教育局正在進行國小的快篩意願調查與造冊，預計4月26日起開始執行快篩並回報。

鄭文燦今天下午主持桃市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時指出，桃園今天新增387例本土確診個案，以年齡層分析，18歲至64歲有307人，占比最多，有79.33%。

他表示，目前的狀況，確診個案及接觸個案都會上升，桃園很快居隔數量會超過1萬人，學校的快篩已經發到桃園市政府教育局，教育局正在進行國小的快篩意願調查與造冊，預計4月26日起開始執行快篩並回報。

鄭文燦說，桃園目前採檢量大，每天都有約3000人採檢，高的話會達到7000人，今年1月到現在核酸檢測（PCR）採檢人數已有逾19萬人次，已經占了人口將近10%。

他表示，醫療資源整備部分，11家責任醫院針對隔離及負壓病房，目前使用率不到一半，但現在是以收治重症為主；加強型防疫旅館已經啟用1家，5月2日會再增加1家，另有1家在整備中。（編輯：戴光育）1110420