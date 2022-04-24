桃園大竹派出所員警染疫 累計2確診分流執勤

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市警局蘆竹分局大竹派出所，繼22日有1名員警染疫，今天再新增1名員警確診，所幸其餘人員快篩都為陰性，目前已實施分流執勤，除累計2名確診者外，另匡列6人自主健康管理。

大竹派出所1名員警22日確診，同所另外34名員警原本PCR採檢陰性，並匡列3員警，但1名員警昨天上午因身體不適，快篩陽性後就醫，經PCR採檢確診，部分員警質疑匡列不足，導致引發第2起確診，蘆竹分局表示，匡列作業是根據衛生局疫調規範進行。

蘆竹分局下午發布新聞稿表示，大竹派出所1名員警23日早上在住處感覺不適，自行在家快篩檢測2次，其中陰、陽反應各呈現1次，於是獨自駕車前往衛生福利部桃園醫院接受PCR採驗，24日獲知感染Covid-19病毒，目前依規定在家隔離休養，分局也將提供必要協助。

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蘆竹分局指出，在接獲染疫員警報告後立即啟動應變機制，也進行全所人員採檢，除確診者外其餘都為陰性，另外3名曾與染疫員警同車執勤近距離接觸者，一律先行在家自主隔離，至於大竹派出所辦公廳舍，也再次進行清消作業，目前相關勤業務正常運作中。

蘆竹分局說，截至目前為止，大竹派出所員警總計有2人確診，另外匡列6人自主健康管理，相關疫調工作都在進行中，至於勤務執行部分，將實施分流執勤，目前人力尚無缺口，將持續管控疫情發展，並依據疫情滾動檢討。（編輯：張銘坤）1110424