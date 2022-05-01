台鐵臨時班表已開8班 疏運3122名旅客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣鐵路工會發動在5月1日勞動節當天，以不加班方式集體休假，表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車。乘客在台北車站月台等待車次1144新竹開往基隆的區間車，時刻表顯示英文停開訊息。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛，僅開出18班次臨時列車。根據最新統計，截至下午2時已開出8班次，載運3122名旅客。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

根據最新統計，截至下午2時，臨時班表中的3007彰化-台東、4018花蓮-台東、4007花蓮-樹林、1144新竹-基隆、3514潮州-嘉義、2151北湖-彰化、3190彰化-台東、1186北湖-基隆共8列次均已準時開出，共計疏運3122人。

類火車部分，截至下午2時開行290班次，共計載運1713人；高鐵疏運情形正常，新竹站六家支線及台南站沙崙支線遊覽車接駁路線都已依表定時間開行，共計開行75班次，疏運1030人次。

國道客運部分，各重點客運轉運站、高鐵車站、台鐵車站的重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

台北到花蓮國道客運部分，台北端已開行53班次，載客人數192人，平均每班次載客人數3.62人；花蓮端已開行24班次，載客人數87人，平均每班次載客人數3.6人；羅東到花蓮201線，羅東端已開行24班次，載客人數87人，平均每班次載客人數3人；花蓮端已開行16班次，載客人數66人，平均每班次載客人數4.1人。

國道部分，根據國道即時路況顯示，大致順暢，僅國道5號有湧現部分車潮，北上頭城到坪林時速只有40公里。

交通部長王國材今天也從台東一路視察相關疏運狀況，並接受台鐵工會員工陳情，王國材說，推動台鐵公司化就是把安全當作最重要的目標，也期待能夠與工會多溝通，雖然工會之前拒絕參與15場座談，但只要工會現在願意談，他跟台鐵局長杜微一定會分頭去進行，盡快安排與工會碰面的時間。

王國材表示，有關台鐵公司條例，行政院版及工會版的草案差距已經縮小，立法院預計5月下旬會有朝野協商，交通部會再持續跟工會溝通，尋求共識。

交通部指出，類火車在國外的用途，主要是當發生天災、鐵路大維修、罷工等情況的替代運具，因應這次台鐵工會不加班行動，交通部建立一套應變計畫，今天晚上會再檢討並優化改善，但是希望備而不用。（編輯：唐聲揚）1110501

台鐵工會五一不加班，表定列車全停駛，改以「類火車」因應，除原本北花線的客運增加班次，另徵召客運、遊覽車行駛花東；花蓮火車站前廣場儼然大型車停車場。中央社記者李先鳳攝 111年5月1日