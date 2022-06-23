新增個案數下降至4萬例？ 莊人祥下午記者會說明

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）本土COVID-19新增個案連續2天維持5萬多例，預估今天起有望降至4萬例，國內疫情走向受關注，指揮中心發言人莊人祥下午2時記者會說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬2213例本土個案，指揮中心預估疫情走向是樂觀的，但能否持續降低也要靠民眾戴好口罩、打好疫苗，儘量減少外出。

莊人祥完成7天居家照護，昨天回歸主持疫情記者會；早已解隔出關的指揮官陳時中昨天快篩為陽性，雖代表陽性的線已變淡，但依舊選擇連續第3天缺席，今天是否現身記者會，仍然是各界關注焦點。

國內COVID-19疫情持續，為降低幼兒重症及死亡風險，輝瑞兒童疫苗第1劑於5月22日起開打，據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，2劑間隔期縮短為4週，輝瑞兒童疫苗第2劑昨天起開始接種，首日施打數據將於今天下午記者會說明。

根據指揮中心統計，今年1月至6月21日，本土輕症、無症狀個案累計334萬5070例、占99.60%，中症累計7806例、占0.23%，重症累計5604例、占0.17%，其中4798人死亡，致死率約萬分之14.3。

另外，猴痘疫情入侵亞洲，新加坡出現猴痘為今年東南亞首見，韓國也疑有2例，台灣上週通報1例疑似個案已排除，研擬將猴痘列為第2類法定傳染病，現階段已在簽核中，最快今天就會正式列入。（編輯：屈享平）1110623