東勢林管處推動手作步道 友善工法修築安全步徑

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東勢林管處近年來推動手作步道維護活動，25、26日有20多人體驗以友善工法施作，修築一條自然安全步徑，充滿成就感。圖為志工手作木階梯止滑條。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）東勢林管處攜手普寶環境保護基金會，連續2天在台中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動，20多人體驗以友善工法施作，修築一條自然安全步徑，充滿成就感。

東勢林管處所管轄的鳶嘴－稍來－小雪山國家步道、大雪山及八仙山國家森林遊樂區步道群、谷關七雄、橫嶺山步道等自然步道，是中部地區熱門登山步道。

東勢林管處指出，民國103年起與普寶環境保護基金會簽署「步道環境暨設施維護服務協議書」，成為大雪山步道維護志工隊，每半年辦理1次步道維護工作及不定期舉辦淨山活動，至今已維護鳶嘴－稍來－小雪山國家步道約15.2公里、大雪山森林浴及環站步道計約7公里。

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普寶環境保護基金會於25、26日在台中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動，20多人以手作方式進行路面清理、導水溝清理、泥地整修等，運用鐵鎚、鋤頭等非動力工具，以友善環境的工法進行步道維護，降低對自然環境擾動。

志工表示，用手親自維護步道，看著登山遊客走過自己維護的步道時，心中充滿成就感，能為環境維護貢獻心力，感覺特別有意義。（編輯：陳仁華）1110627