學校午餐石斑魚入菜 潘文忠：善用機會食農教育

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（中央社記者陳至中高雄26日電）學校營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有1餐的石斑魚入菜。教育部長潘文忠今天說，不完全是為了中國限制輸入，盼學校善用機會搭配食農教育，讓孩子品嚐珍貴食材。

行政院會21日通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，潘文忠在會後記者會上說，全國中小學到今年底，每個月都會有1餐石斑魚入菜。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，潘文忠會後接受媒體聯訪。有媒體發問，中國限制台灣輸入的是「龍虎斑」，但中小學要吃的則是「龍膽石斑」，後者價格也較昂貴，政府政策恐無法真正幫助到台灣的石斑產業。

對此，潘文忠表示，中小學9月起到年底，每個月都會有1餐石斑魚入菜，所需的食材數量相當龐大，並不是完全為了中國的限制輸入，決定要買哪一個等級、品種的石斑魚。

潘文忠解釋，考量石斑魚是比較珍貴的食材，希望藉由這個機會，結合食農教育，讓國中、國小學生品嚐食材，也瞭解相關知識。

潘文忠說，石斑魚食材要進到學校，需要有好的運輸、料理方式配套，例如為了確保學生食用安全，石斑魚須完全去刺，教育部和農委會已在進行相關研究。

潘文忠23日出席親子天下「108課綱首屆大學選才大調查」記者會，會前接受媒體聯訪提到，政策不是從去化石斑魚思考，將搭配食材檢驗、處理、烹飪等，讓孩子品嚐到珍貴食材。（編輯：張雅淨）1110726