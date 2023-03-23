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乾旱致農損逾2.1億元 南投、雲林較嚴重

2023/3/23 18:00
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（中央社記者曾以寧台北23日電）農委會今天更新2到3月乾旱影響，農糧署彙整各縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，全台農業產物損失累計新台幣2億1250萬元，各縣市中以南投和雲林受損較嚴重。

農糧署估計，全台農業產物損失金額共2億1250萬元，農作物被害面積3194公頃，損害程度31%，換算無收穫面積982公頃。

各縣市中，以南投縣損失7362萬元（占35%）、雲林縣損失7287萬元（占34%）、嘉義縣損失4788萬元（占23%）及高雄市損失1781萬元（占8%）較為嚴重。

農糧署指出，受損作物主要為茶，被害面積1505公頃，損害程度32%，換算無收穫面積481公頃，損失金額1億3914萬元；其次為竹筍，被害面積1173公頃，損害程度30%，換算無收穫面積351公頃，損失金額近5645萬元。

其他依序為，梅子累計損失近988萬元，其他特作（如愛玉、咖啡）累計損失約305萬元，桃子則累計損失約153萬元。

農委會並已公告雲林縣為辦理112年2到3月乾旱農業天然災害現金救助及低利貸款地區，現金救助額度依農業天然災害救助辦法辦理，茶每公頃救助金額為5萬5000元。（編輯：李亨山）1120323

#農糧署
#農委會
#雲林縣
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