金門烈嶼環教園區獲認證 保護玄武岩海岸特色

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（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天認證「鸞山森林文化博物館」、「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所，森林博物館留存布農族文化，烈嶼鄉則保護當地玄武岩海岸特色。

環境部今天召開環境教育認證審查會，認證通過「鸞山森林文化博物館」及「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所。

環境部發布新聞稿說明，「鸞山森林文化博物館」位於台東縣延平鄉，以布農族文化為特色課程，透過體驗、互動方式，寓教於樂中推動尊重這片土地以及住民的環境與生活倫理。

環境部指出，此博物館為文化保存基地，藉由發展生態旅遊，促使部落青年回鄉，帶動地方創生。至今已培育逾60名年輕人帶領解說、帶動300名青年返鄉。

「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」以烈嶼（俗稱小金門）南山頭玄武岩海岸為推動環境教育的主軸，除了希望可增進來訪者對於當地玄武岩的基本認識，也藉此解說全球暖化造成海平面上升的迫切問題，以期落實愛護自然及節能減碳的生活態度，進一步達到保護烈嶼地質景觀、生態環境的目的。

環境部自去年8月22日組改後，計通過6處環境教育設施場所；現計共有259處環境教育設施場所。

環境部指出，「環境教育認證審查會」成員共有21人，由環境部首任女性次長施文真擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人，並與占審查會委員總數2/3的專家學者、民間團體代表14人及各部會代表5人，共同組成，每2個月召開一次審查會。（編輯：張雅淨）1130304