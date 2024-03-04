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金門烈嶼環教園區獲認證 保護玄武岩海岸特色

2024/3/4 15:07（3/4 16:16 更新）
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環境部4日認證「鸞山森林文化博物館」、「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所，金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區以烈嶼南山頭玄武岩海岸為推動環境教育的主軸，進一步達到保護烈嶼地質景觀、生態環境的目的。（環境部提供）中央社記者張雄風傳真 113年3月4日
環境部4日認證「鸞山森林文化博物館」、「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所，金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區以烈嶼南山頭玄武岩海岸為推動環境教育的主軸，進一步達到保護烈嶼地質景觀、生態環境的目的。（環境部提供）中央社記者張雄風傳真 113年3月4日
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（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天認證「鸞山森林文化博物館」、「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所，森林博物館留存布農族文化，烈嶼鄉則保護當地玄武岩海岸特色。

環境部今天召開環境教育認證審查會，認證通過「鸞山森林文化博物館」及「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」等2處為環境教育設施場所。

環境部發布新聞稿說明，「鸞山森林文化博物館」位於台東縣延平鄉，以布農族文化為特色課程，透過體驗、互動方式，寓教於樂中推動尊重這片土地以及住民的環境與生活倫理。

環境部指出，此博物館為文化保存基地，藉由發展生態旅遊，促使部落青年回鄉，帶動地方創生。至今已培育逾60名年輕人帶領解說、帶動300名青年返鄉。

「金門縣烈嶼鄉公所環境教育園區」以烈嶼（俗稱小金門）南山頭玄武岩海岸為推動環境教育的主軸，除了希望可增進來訪者對於當地玄武岩的基本認識，也藉此解說全球暖化造成海平面上升的迫切問題，以期落實愛護自然及節能減碳的生活態度，進一步達到保護烈嶼地質景觀、生態環境的目的。

環境部自去年8月22日組改後，計通過6處環境教育設施場所；現計共有259處環境教育設施場所。

環境部指出，「環境教育認證審查會」成員共有21人，由環境部首任女性次長施文真擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人，並與占審查會委員總數2/3的專家學者、民間團體代表14人及各部會代表5人，共同組成，每2個月召開一次審查會。（編輯：張雅淨）1130304

#劉宗勇
#環境部
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