5旬婦齒歪難清牙險不保 矯正重拾健康口腔

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）愛美是天性，提到矯正牙齒，多數人想到變美，事實上，不少口腔問題同樣需要仰賴矯正技術改善。一名5旬婦人因齒歪、難清潔，導致嚴重牙周病，牙齦萎縮，透過矯正重拾健康口腔。

三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成今天在記者會表示，隨著人們對口腔健康和美容的重視程度提高，及牙齒矯正技術進步，齒顎矯正盛行率增加。齒顎矯正不僅可以提升外觀和自信心，還可以改善口腔健康和功能，牙齒矯正不只變美，還可以讓口腔更健康。

李威成分享過去曾遇過的一名50多歲女性，她因為牙齒排列嚴重不整齊，有非常多牙刷等清潔用品到不了的死角，口腔清潔不易，造成細菌持續堆積，發炎破壞牙周組織，導致嚴重牙周病，牙床、牙齦萎縮，「好多牙齒幾乎不保」，為了重建與防止再發生，選擇矯正作為過渡期治療。

除了牙齒不整齊影響清潔造成的牙周病，可透過矯正牙齒改善，李威成說，牙齒排列過於擁擠，同樣可能影響清潔度，牙齒矯正可早期預防蛀牙；另外，當民眾遇到咬合問題，嚴重時恐現牙齒過度磨損、顏面肌肉不協調與顳顎關節不舒服，皆可藉由牙齒矯正獲得改善。

李威成表示，現階段共有3種牙齒矯正模式，療程時間以「年」計算，包含傳統矯正、隱形矯正及舌側矯正，第1種是傳統矯正技術將矯正器黏牙齒的外側，難免有疼痛適應期與美觀問題；第2種隱形矯正由透明塑料製成，與傳統金屬矯正器相比，不易造成口腔不適，容易拆卸。

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李威成說，第3種舌側矯正將矯正裝置裝在牙齒內側，同樣不會被旁人看見，無須自行更換牙套，雖與傳統技術一樣須適應口腔不適，但避免了傳統矯正器厚度造成口唇部位視覺干擾，難以評估口唇凸凹度，「很多明星選用這個，避免在聚餐公開場合從嘴巴裡拿出矯正器。」

李威成表示，現行3種牙齒矯正模式都須民眾自掏腰包、沒有健保給付，傳統仍須花費新台幣10萬元以上、隱形矯正及舌側矯正約20萬元，若個案難度太難，甚至可能將近30萬元，建議民眾與醫師討論，才能選出最合適治療方式。（編輯：陳政偉）1130423