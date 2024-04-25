大專須提身障甄試名額 教部：尊重評估開缺系科

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部今天修正發布「身心障礙學生升學輔導辦法」，規範各大專自114學年度起，都須提供名額參與身障生甄試招考。教育部表示，由哪個系開缺、開放的障礙類別，尊重各校評估。

教育部宣布修正「身心障礙學生升學輔導辦法」，114學年度起（民國114年8月）專科以上學校除了被公告為專案輔導外，都須提列名額參與「身心障礙學生升學大專校院甄試」管道，115學年度的甄試（115年3月左右考試）適用。

身障生甄試由「身心障礙學生升學大專校院甄試委員會」自辦學科考試，部分校系會加考術科。113學年度共有112所大專（全國大專約155校）開出名額，全國共有3383人報名，障別以學習障礙1175人最多，其次是自閉症932人。

教育部以文字向中央社解釋，未來各大專都要提列身障生甄試名額。但各校開缺數量、系科別、開缺障礙類別，仍尊重學校評估後自主提報。

全國教師工會總聯合會特教委員會副主委張羽柔表示，過去參與身障生甄試的科系有限，也不見得是身障生適合、有興趣的科系。她舉例，有些學校把名額開在中文系，但學習障礙生書寫常有困難，往往難以適應中文系課程。如果科系選擇不夠多元，將導致學生無法適性選擇。

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張羽柔表示，障礙程度較輕、智力較沒受影響的學生，為了讓自己有更多元的選擇，往往須投入一般生的入學管道。身障生在學測、分科測驗沒有加分，只能依自身狀況申請延長時間、人工報讀等應考服務。

張羽柔希望修法後，能讓更多系科開出身障生甄試名額，考場服務也可以更有彈性，讓身障生都能找到真正適合自己的科系，有更好的人生發展，而不是被迫「考到那，就塞到那」。（編輯：管中維）1130425