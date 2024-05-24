捕捉抗癌成功媽媽燦笑 「再生」奪繪畫比賽首獎

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）媽媽在麵店忙東忙西，陽光灑在笑容上，這是22歲張仟沛在媽媽抗癌成功後用畫筆捕捉的燦爛瞬間，作品「再生」獲癌症希望基金會繪畫比賽首獎，日本評審喻為看見台灣抗癌日常。

癌症希望基金會今天舉辦第10屆「彩繪希望」繪畫比賽頒獎及作品展，今年總計168件作品參賽，31幅作品脫穎而出，設計相關科系出身的張仟沛獲得病患親友組第1名。

張仟沛說，媽媽在2年前突然一直很疲倦，本以為是小病，沒想到就醫檢查竟確診乳癌晚期。

當時就讀大學三年級的張仟沛，每天以淚洗面，如今回想起那段心情複雜又絕望的日子，還是忍不住紅了眼眶。她說，媽媽在確診罹癌前，以餐車收入養大3個孩子，當時不僅要顧生意，還要顧孩子，家庭、經濟蠟燭兩頭燒，「媽媽就是因為過勞才會得癌症的」。

張仟沛的媽媽是晚期患者，幾乎沒有藥物可用，歷經手術與無數次化療，早已沒有體力做生意賺錢養家。張仟沛說，有一陣子和2個姊姊靠半工半讀一起撐起家，幸好親戚支應，加上2022年獲得「癌友家庭大專子女獎助學金計畫」支持，緩解家中經濟負擔。

媽媽抗癌成功後，一家人決定開麵店，讓媽媽不用再以餐車疲於奔命。「雖然是學設計，但我發現從來沒有畫過媽媽。」張仟沛說，當她看到媽媽工作時的燦爛笑容，感受到媽媽對於活下來、可以繼續工作感到幸福，決定記錄這一刻，繪製送給媽媽。

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張仟沛期盼透過「再生」畫作傳達浴火重生的意義，她說，藉由黑白素描與彩色潑墨效果的反轉，期盼鼓勵每個人，再次擁有勇氣與希望。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，癌症不是絕症，不過，治療過程中的痛苦，疾病不可掌握性的擔心恐懼，影響病患的治療信心和療效，心理支持非常重要，參考國外經驗開啟「彩繪希望」比賽，透過繪畫帶給病患心理上的調適，在畫作中看到病患及家屬的希望。（編輯：管中維）1130524