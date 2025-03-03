急診就診人次降10% 中醫籲協作提升效率解壅塞

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）醫院急診壅塞備受關注，衛福部醫事司長劉越萍今天表示，透過三大強化服務量能因應策略，急診就診量較上週下降10%；中醫界提出眩暈、心悸等症狀可由中醫協作，減少滯留急診。

面對近期急診壅塞問題，劉越萍表示，因應連續假期可能使醫院壅塞並造成醫護人員工作負荷過重，衛福部於春節前就啟動因應醫院壅塞整備作為，鼓勵醫院、基層診所開流感門診，並於年後舉行4場會議，推動三大強化服務量能因應策略及二大中長程改革作為。

劉越萍進一步說明，其中包括強化院內病床調度機制，提高急診簽床比率，特殊病床彈性調整為一般病床收治，加強區域醫院聯防機制，落實醫療分流機制。根據統計，今年2月份醫學中心以區域聯防機制下轉585件，其中65%轉入重度級急救責任醫院。

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各界陸續提出急診壅塞解方，中華民國中醫師公會全國聯合會今天也透過新聞稿分享，中醫急救是新選擇，中西醫協作提升急診效率，減少住院率，縮短住院時間，還在傳染病防治發揮積極作用。未來隨著中西醫協作深入推行，預期將為患者提供更全面、有效醫療服務。

事實上，中醫急救並非創新名詞，衛生福利部早在2018年起推動急診中醫試辦計劃。中華民國中醫師公會全國聯合會以花蓮慈濟醫院模式為例，透過中西醫協作，針對眩暈、急腹症、胸痛、心悸等症狀，提供中醫治療，顯著縮短患者在急診的停留時間，減少留院觀察需求。（編輯：陳清芳）1140303