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教育部徵選健康飲食小主播 鼓勵學生設計午餐菜單

2025/6/11 10:39
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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部徵選第4屆健康飲食小主播，今年度新增「一日學校午餐菜單設計」項目，鼓勵學生自行設計營養均衡的午餐菜單，並以新聞播報方式說明挑選考量，進而將營養知識深化應用。

教育部今天發布新聞稿，「第4屆健康飲食小主播」即日起至6月30日開放報名，今年度主題包含食材與生產源頭、菜單設計與營養價值、飲食健康促進、正確的飲食知識等，歡迎國小、國中、高中學生踴躍參加。

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特別的是，今年度新增「一日學校午餐菜單設計」項目，鼓勵學生參考教育部訂定的「學校午餐食物內容及營養基準」，自行設計營養均衡的午餐菜單，藉由指導老師協助，進一步理解食材價值與挑選原則，培養健康飲食的實踐能力。

各組別將選出金獎、銀獎、銅獎、佳作，提供獎狀與禮券。教育部期待透過「健康飲食小主播」競賽，讓學生在創作與學習過程中深化對飲食教育的理解，將健康飲食觀念內化為生活習慣，為飲食教育扎下穩固根基。相關資訊可參考活動網站。（編輯：張雅淨）1140611

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