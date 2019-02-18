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首頁 / 政治

吳釗燮致贈睦誼獎章 感謝歐洲議員力挺台灣

最新更新：2019/02/18 22:45

（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部長吳釗燮今天頒贈歐洲議會友台小組成員「睦誼外交」獎章，他致詞表示，歐洲議會友台小組的發言讓台灣更有信心面對挑戰，並呼籲歐盟及會員國要求中國停止對台灣的挑釁。

外交部表示，歐洲議會友台小組主席朗根（Werner LANGEN）等人昨天至22日訪台，期間將晉見總統蔡英文，並拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、外交部、行政院大陸委員會、歐洲經貿辦事處、相關政黨等。

訪問團成員包括歐洲議會保守黨團議員貝爾德（Bas BELDER）、人民黨團議員庫侃（Eduard KUKAN）及蒲睿達（Cristian Dan PREDA）、歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基（Georg JARZEMBOWSKI）等。

吳釗燮下午在外交部頒贈「睦誼外交」獎章給貝爾德、庫侃及蒲睿達等3名議員。

吳釗燮致詞表示，習近平今年初發表談話後，歐洲議會隨即在1月30日就兩岸關係的最新發展進行討論，包括貝爾德在內的多名跨黨團議員當時都發言力挺台灣。

吳釗燮指出，歐洲議會友台小組的發言讓台灣更有信心面對挑戰，也呼籲歐盟及會員國要求中國停止對台灣的軍事挑釁行為，同時支持台灣參與國際組織。

吳釗燮說，近年來歐洲議會通過多項法案，鼓勵台海兩岸透過對話、合作改善關係，同時也聲援台灣參與國際組織，藉此機會感謝台歐友誼小組多年來的支持。

庫侃致詞表示，這是他第3次來台灣，且來台灣越多次越喜歡台灣。他也發現一件事，台灣人除了勤奮工作、很友善、文化素質很高外，還相當幽默。

貝爾德也說，台灣、歐洲的關係永遠存在於他心中，台灣最特殊的地方，在於民主政治體制與對人權的支持，台灣在地緣政治帶來區域和平穩定，他也希望，歐盟及成員都能支持台灣人的未來。（編輯：王永志）1080218

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