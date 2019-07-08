中共代理人修法 藍批選舉操作綠駁謹慎處理

（中央社記者王揚宇台北8日電）總統蔡英文日前表示，國安五法完成後，立法院下會期會繼續努力完成「中共代理人」修法。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，這是選舉操作；國民黨立委賴士葆則抨擊，製造綠色恐怖。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，國民黨認為這是選舉操作，可見他們有認知到，社會支持這些修法，才會認為這是選舉操作；代理人機制，國民黨可以換個角度想，某種程度上是讓中國黨政軍在台灣的這些分支機構，可以有合法身分，不做出對台灣利益衝突的事情，「這一定不會是壞事，但我們會很謹慎處理跟人民的政治主張、言論自由之間的分際。」

國民黨立法院黨團今天在立法院召開「中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲」記者會。

曾銘宗指出，政府為確保國家安全，維護社會安定，強化相關法制，基本上都支持，但今年5月立法院已三讀修正通過刑法部分條文，明定中國、港澳及境外敵對勢力適用外患罪章，刑法已可處理共諜問題，這次蔡政府提出「中共代理人」修法，純粹是為2020大選的炒作策略，國民黨予以最嚴厲的譴責。

曾銘宗認為，觀察這些修法條文，將違反憲法保障人民言論自由及新聞自由的規定，也恐構陷台商入罪，條文中所謂「從事危害國家安全的政治宣傳、或參與會議發表危害國家安全決議、共同聲明或相應說明」，在法律定義上不清不楚，違反法律明確性及罪刑法定主義。

國民黨立委許毓仁認為，這樣的中共代理人制度是民主開倒車，造成全民恐慌，商業形式的交流是否算中共代理人。

鄭運鵬說，國安五法修法時，國民黨並不是每一條都反對，國民黨可以思考在國家機密保護法等修法中，與民進黨有共識的部分，那是整個對於國家安全機制裡，台灣做正當且必要的布局，不然以前對於中國竊取機密、危害國家安全的動作，沒辦法用外患罪處理，這對於是誰執政都是很大的困擾。

鄭運鵬表示，希望國民黨懷抱那時候有共識的政治立場，一起把制度修的更周延，「我們盡量會尊重國民黨的看法，也希望他們凡事不要以為都是為了選舉。」

鄭運鵬也談到，前總統馬英九執政後期，美國不敢跟台灣做高階軍事合作，其實也是因為台灣的國安被竊取、被滲透的狀況太嚴重，那時候沒補的網子，民進黨把它補起來，希望國民黨從這方面去理解，不要他們自己在做選舉操作，違反民意。

民進黨立委余宛如則發布新聞稿指出，國民黨團的記者會中有提到，修法會不會包含到海峽論壇，甚至是在中國的台商與對岸的各種交流，但根據現行的修法內容，「很明顯是不會的」，因為條文中是規範「危害國家安全或是社會安定」的代理人，以及「危害國家安全之政治宣傳」的行為，因此單純的市政交流、經濟交流是不會受到限制的。

余宛如指出，民進黨這次對於境外勢力代理人和中國勢力滲透問題的立法，是來自台灣民意的強烈要求，而且圍堵中共代理人是國際趨勢，不是意識形態。國民黨與和其他境外勢力協作的團體該做的，應該是先自清自己為何不是中共代理人，而不是先貼「綠色恐怖」標籤，進行選舉操作。

民進黨立法院黨團日前提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。（編輯：黃國倫）1080708