蘇治芬市場拜票 張嘉郡成立土庫競總

民進黨籍雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（前右）30日到當地市場拜票，並協助推廣在地農產品。（蘇治芬提供）中央社記者蔡智明傳真 108年11月30日

（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）雲林第1選區（海線）立委參選人蘇治芬，今天在市場拜票，預告總統蔡英文今晚將出席虎尾競選總成立大會。同選區立委參選人張嘉郡，則分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部。

民進黨「護國保台助選團」，今天到雲林為蘇治芬助選，民進黨中央黨部發言人鍾佩玲（台北市議員）、青年部主任吳濬彥，陪同蘇治芬到市場掃街，推廣在地的農產品。

今晚蘇治芬虎尾競選總部成立，總統蔡英文將出席，文化部長鄭麗君、新竹市長林智堅、農委會主委陳吉仲、行政院副院長陳其邁都要上台致詞，蘇治芬邀請鄉親一同來參加。

國民黨參選人張嘉郡，今天分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部，中國國民黨不分區立委提名人林文瑞、四湖鄉長蘇國瓏、雲林縣議員李明哲、台中市第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）立委參選人林佳新，都到場支持。

張嘉郡懇託鄉親，支持她再度進入國會，爭取實現國際商港，讓雲林「換骨」，帶動雲林，可以像中國大陸深圳的繁榮，帶來新生活與新環境。（編輯：黃世雅）1081130