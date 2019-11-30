更多編輯台推薦新聞：
伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌
國際

伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄
兩岸

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇治芬市場拜票 張嘉郡成立土庫競總

最新更新：2019/11/30 16:46
民進黨籍雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（前右）30日到當地市場拜票，並協助推廣在地農產品。（蘇治芬提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月30日
民進黨籍雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（前右）30日到當地市場拜票，並協助推廣在地農產品。（蘇治芬提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月30日

（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）雲林第1選區（海線）立委參選人蘇治芬，今天在市場拜票，預告總統蔡英文今晚將出席虎尾競選總成立大會。同選區立委參選人張嘉郡，則分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部。

民進黨「護國保台助選團」，今天到雲林為蘇治芬助選，民進黨中央黨部發言人鍾佩玲（台北市議員）、青年部主任吳濬彥，陪同蘇治芬到市場掃街，推廣在地的農產品。

今晚蘇治芬虎尾競選總部成立，總統蔡英文將出席，文化部長鄭麗君、新竹市長林智堅、農委會主委陳吉仲、行政院副院長陳其邁都要上台致詞，蘇治芬邀請鄉親一同來參加。

國民黨參選人張嘉郡，今天分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部，中國國民黨不分區立委提名人林文瑞、四湖鄉長蘇國瓏、雲林縣議員李明哲、台中市第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）立委參選人林佳新，都到場支持。

張嘉郡懇託鄉親，支持她再度進入國會，爭取實現國際商港，讓雲林「換骨」，帶動雲林，可以像中國大陸深圳的繁榮，帶來新生活與新環境。（編輯：黃世雅）1081130

國民黨籍雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（中）30日分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部，現場聚集熱情支持民眾相挺。（張嘉郡提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月30日
國民黨籍雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（中）30日分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部，現場聚集熱情支持民眾相挺。（張嘉郡提供）中央社記者蔡智明傳真　108年11月30日

延伸閱讀
宣傳車疑遭恐嚇 蘇治芬陣營籲乾淨選舉蘇治芬拜票成立競總 張嘉郡攜手企業做公益

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報