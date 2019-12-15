卸密創作成果展登場 促轉會：沒有人是局外人

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）為推動轉型正義，促轉會舉辦團體工作坊，讓政治受難者後代有進行對話的機會，並透過藝術品展覽呈現工作坊的成果。促轉會委員彭仁郁今天表示，推動轉型正義的過程中，「沒有人是局外人」。

促進轉型正義委員會今天在國家人權博物館景美園區舉辦「卸密」創作成果展開幕活動，展覽展期將至29日。促轉會表示，自8月開始舉行團體工作坊，成員包括受難者二、三代，心理專業主持人及藝術家講師，進行藝術創作與身體聲音等感知釋放及相互對話；成員包括6、7名受難者後代。

彭仁郁致詞時表示，在推動轉型正義的過程中，「沒有人是局外人」，每個人都可能是廣義的受害者。威權體制會控制語言的使用與語言的意義，「文化是直接鎮壓的對象」。

她說，在與政治受難者後代訪談的過程中發現，他們心中有很多想繼承跟不想繼承的東西。透過這場展覽，希望把話語權重新交給受難者跟後代，呈現他們心中的想法與感受。

國家人權博物館館長陳俊宏認為，轉型正義是一場文化反省運動，不純粹是加害者、被害者的問題，他一直希望從藝術介入的途徑進行社會對話溝通。

陳俊宏表示，這次展覽展現出主體性，有別於過去很多有關白色恐怖歷史的展覽，這次是由受難者二代、三代作為創作者所呈現的成果，他認為意義重大。

展出的作品包括名為「局外人」的創作，由政治受難者二代施又熙與女兒共同創作，每個手捏黏土人頭底下附上一段文字。每一段文字都是節錄自施又熙的寫作作品，呈現她內心的感覺，其中一句是「永遠的局外人」。

施又熙接受中央社記者採訪時表示，「局外人」是她從小到大的感覺，如果跟一群人在一起，雖然她看起來很開心，但總是不能真正融入那個環境，彷彿隔著一層玻璃。她發現，很多受難者二代都有這種感覺。

施又熙是美麗島事件政治犯施明德的女兒。回憶過去，今年50歲的施又熙表示，小時候曾被老師叫到升旗台上，公開講說這就是誰誰誰的女兒，遭全校指認；那時候，她整個人好像靈魂出竅，也像是在玻璃魚缸內，看著其他人在講話。她說，直到現在，「局外人」的感覺仍然存在，只是比起以前，現在的她感到更為自在。（編輯：楊凱翔）1081215

促轉會與政治受難家屬協力，透過多元藝術開啟對話與療癒契機的嘗試。促轉會在國家人權博物館景美園區舉辦「卸密」創作成果展，展期將至12月29日。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月15日

促轉會在國家人權博物館景美園區舉辦「卸密」創作成果展，其中一項展品為「局外人」，是由政治受難者二代施又熙與女兒共同創作。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月15日