台大選後 歐洲議會力挺台灣參與國際組織

（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）台灣總統大選甫落幕，歐洲議會今天在「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項決議案中納入挺台條文，重申支持台灣參與國際組織。

歐洲議會今天在位於法國史特拉斯堡的總部召開全體會議，接連表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案，將支持台灣文字納入條文。

這2項決議案內文均強調加強東亞及東南亞的實質關係對歐盟具重要利益，注意到區域內軍事力量升高，呼籲相關各方尊重航行自由，透過和平方式解決分歧，並避免片面改變現狀。

決議案重申支持台灣有意義參與國際組織、機制及活動。

另外，決議案也關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選，威脅亞洲民主及區域穩定。

歐洲議會外交委員會去年12月先通過這2項決議案，隨後送至歐洲議會全會，今天正式投票表決通過。

歐洲議會往年均表達支持台灣的國際參與，也再度呼籲中國避免片面改變現況。但今年決議案不同的是，首度提出對專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞民主的憂心，顯示歐洲關切有心人士刻意散播假訊息削弱民主制度，甚至威脅到人權法治等核心價值觀。

這是歐洲議會全會表決CFSP及CSDP時，首度在友台條文中通過納入對專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞民主的憂心。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）繼在1月11日與4位副主席對台灣大選發出祝賀聲明，強調選舉結果再次證明台灣人民堅決捍衛自由民主的決心，他14日另在歐洲議會發言時提到台灣大選讓歐洲看到華人社會也能有民主選舉，祝賀台灣人舉行一場冷靜且民主的選舉。（編輯：周永捷）1090115