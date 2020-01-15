更多編輯台推薦新聞：
台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長
生活

台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
foodpanda外送員明天拒送抗議 北中南三地集結
首頁 / 政治

台大選後 歐洲議會力挺台灣參與國際組織

最新更新：2020/01/15 21:15

（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）台灣總統大選甫落幕，歐洲議會今天在「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項決議案中納入挺台條文，重申支持台灣參與國際組織。

歐洲議會今天在位於法國史特拉斯堡的總部召開全體會議，接連表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案，將支持台灣文字納入條文。

這2項決議案內文均強調加強東亞及東南亞的實質關係對歐盟具重要利益，注意到區域內軍事力量升高，呼籲相關各方尊重航行自由，透過和平方式解決分歧，並避免片面改變現狀。

決議案重申支持台灣有意義參與國際組織、機制及活動。

另外，決議案也關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選，威脅亞洲民主及區域穩定。

歐洲議會外交委員會去年12月先通過這2項決議案，隨後送至歐洲議會全會，今天正式投票表決通過。

歐洲議會往年均表達支持台灣的國際參與，也再度呼籲中國避免片面改變現況。但今年決議案不同的是，首度提出對專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞民主的憂心，顯示歐洲關切有心人士刻意散播假訊息削弱民主制度，甚至威脅到人權法治等核心價值觀。

這是歐洲議會全會表決CFSP及CSDP時，首度在友台條文中通過納入對專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞民主的憂心。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）繼在1月11日與4位副主席對台灣大選發出祝賀聲明，強調選舉結果再次證明台灣人民堅決捍衛自由民主的決心，他14日另在歐洲議會發言時提到台灣大選讓歐洲看到華人社會也能有民主選舉，祝賀台灣人舉行一場冷靜且民主的選舉。（編輯：周永捷）1090115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報