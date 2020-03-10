因應疫情 外交部調升南韓慶山旅遊警示籲勿前往

（中央社記者陳韻聿台北10日電）外交部表示，有鑑於南韓武漢肺炎疫情擴大，從今天起調升慶山市（Gyeongsan）的旅遊警示燈號至「紅色」，台灣民眾不宜前往，宜儘速離境。

外交部指出，中央流行疫情指揮中心2月24日已將南韓旅遊疫情建議等級提升至第三級「警告」，籲請民眾非必要應避免前往；此外，美國、英國、澳洲等都已提升對南韓或南韓部分地區的旅遊警示。

外交部說，考量台韓往來密切，外交部2月24日已調升南韓旅遊警示至「橙色」，另對南韓「傳染病特別管理地區」大邱廣域市（Daegu）及慶尚北道清道郡（Cheongdo）兩處，調升旅遊警示至「紅色」。

外交部指出，南韓自1月20日出現首例武漢肺炎確診病例後，至3月10日上午止共計有7513件確診病例；為因應當地疫情發展，外交部自今天起調升慶山市的旅遊警示燈號至「紅色」，民眾不宜前往，宜儘速離境。

外交部表示，國人在韓期間若遇急難需協助，可撥打駐韓代表處緊急聯絡電話：+82-10-9080-2761或駐釜山辦事處緊急聯絡電話：+82-10-4537-7961（南韓境內請直撥010-9080-2761或010-4537-7961），或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲協助。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：謝佳珍）1090310