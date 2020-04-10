總統：肥料足夠供貨 囤積與搶購真的不必要

（中央社記者蘇木春台中10日電）總統蔡英文今天到台灣肥料公司台中廠視察，蔡總統說，製造肥料的原料，不論是庫存貨或是進口的情況，都保持正常，囤積與搶購肥料真的是不必要，肥料原料一直可以用到年底。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，導致農產品內外銷及學校午餐食材等市場深受影響，農委會預計15日起補助農民購買常用的複合肥料，40公斤每包補助新台幣20元，以減輕農民負擔。

受疫情影響，農民擔憂肥料原料進口受阻，導致恐慌性購肥現象，農委會表示，肥料原料現有庫存充足，並持續進口原料中，供應未來一年無虞。蔡總統今天到台肥公司台中廠視察，了解農民常用肥料的生產與供應情形，並向勞工致意。

蔡總統致詞時表示，這段時間大家都全心全意的防疫，政府也舉行好幾次國安高層會議，談到除了防疫的各項整備，還有人民生活的穩定，包括重要民生物資供應、糧食安全與穩定供給上，也是很重要的工作，最近也發現肥料有囤積的現象，農民有一些恐慌的狀況。

「請大家放心，肥料一定會有足夠的供貨」，蔡總統說，請大家合理的使用肥料，千萬不要囤積，囤積不會讓生產更有效率，15日將開始採取實名預購制度，每包並補助20元，補助將直接匯入農民的帳戶，現在買太多都不如等到實名制開始實施後，以更合理的價格，來鼓勵大家合理購買與使用肥料，讓供應更穩定。

蔡總統指出，製造肥料的原料，不論是庫存貨或是進口的情況，都保持正常，囤積與搶購真的是不必要的，肥料的原料一直可以用到年底，原料也是從很多同國家進口，中國進口的原料占的比例並不大，台肥公司也超前部署，確保農民未來的需要，台肥的同仁與原料供應商，近來也相當辛苦，也是抗疫情國家隊的一部分。

除了肥料供應，蔡總統說，農委會也都準備好紓困的方案，包括擴大融資貸款規模，提高行銷補助等，要來降低農業受到衝擊，政府會跟農民站在一起，事實上各行各業在這一次的疫情都受到影響，希望在各行各業的人，不要因為疫情的結果，導致收入急遽的減少，對於農民的所得，在這段時間也會盡力的來維持平穩。

提到世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對台灣的不實指控，蔡總統指出，這些指控確實會嚴重的影響國際的視聽，作為總統她昨天已經表達最強烈的抗議，相信WHO的幹事長會這樣說，是因為不了解台灣。

蔡總統也邀請對方能夠排除障礙與壓力，能夠來台灣看一看，台灣的政府與人民，同心協力一起抗疫的過程，不論是守護人民的健康，或是參與全球防疫的工作，都做了非常非常大的努力，各行各業也都發揮專業攜手同心，也有信心一定會一起度過這次的難關。（編輯：黃世雅）1090410

總統蔡英文（圖）10日前往台灣肥料股份有限公司台中廠視察，了解農民常用肥料的生產與供應情形，蔡總統表示，製造肥料的原料，不論是庫存貨或是進口的情形都正常，囤積與搶購真的是不必要的。中央社記者蘇木春攝 109年4月10日