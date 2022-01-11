日本食品議題 民進黨：相信政府會確保民眾健康

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，期盼透過台日經貿會議，持續加強台日間經貿交流合作。對於日本食品進口議題，她說，相信政府會秉持確保民眾健康以及遵守國際標準與科學證據的基礎，和相關各方進行討論。

謝佩芬今天透過新聞稿表示，民進黨樂見台日雙方能夠召開第45屆台日經貿會議，民進黨認為台日雙方在各項層面交流頻繁，經貿議題更是雙方至為重要的交流事項，民進黨期盼透過這項會議，能夠持續加強台日之間經貿交流合作。

謝佩芬說，去年底四大公投，台灣人民以行動展現發展國際經貿合作的正面態度；尤其台灣高度倚賴對外貿易，台灣基於國際標準，就各項貿易項目和世界各國合作，深化雙邊關係，不僅有助於台灣產業走向國際，更對於台灣經濟發展有重要幫助。

謝佩芬強調，台灣與日本之間交流情誼深厚，從過去的天災互助，台灣與日本民間驚人的援助能量，到同樣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，雙方就口罩與疫苗互相支持產生「善的循環」，在在顯示台日之間深厚的交流基礎；面對疫情後的國際政經情勢的變化，民進黨也期待和日本繼續維持重要的經貿夥伴關係，並持續積極參與國際及區域經貿體系。

謝佩芬表示，無論是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或者與其他國家的自由貿易協定（FTA），都是台灣政府在新的年度要持續努力推動的重要工作，也是全體民眾所關心的經濟發展目標。

至於媒體關心的日本食品進口議題，謝佩芬表示，相信政府會秉持確保民眾健康以及遵守國際標準與科學證據的基礎上，和相關各方進行討論。（編輯：林興盟）1110111