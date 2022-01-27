國考數位轉型 考選部：短期先推申論題電腦作答

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（中央社記者陳俊華台北27日電）考選部今天說，未來10年國家考試數位轉型，短期發展重點為推動申論式試題採行電腦作答及多元線上申辦服務；中長期重點為擴大電腦化測驗類科、建置行動化電腦試場及推動遠距各式作業。

考試院透過新聞稿表示，今天院會中考選部以「推動國家考試數位化轉型發展」為題專案報告。

考試院長黃榮村說，考選部推動數位化已20多年，但涉及考試、供題、答題、應考人及資安等議題，相當繁複，因此應循序穩健推動未來10年的數位化工程，適時研議與評估教育端學習方式、國考的測驗理論與題庫供題比例等議題，以因應數位化過程所帶來的生態變化。

考選部在報告中指出，去年成立國家考試數位轉型推動小組，並召開專家學者審查會議，及年度擴大部務會議凝聚內部共識，擘劃出國考未來10年數位轉型發展藍圖，以「國家考試電腦化、資料開放加速化」作為發展願景，並設定「國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試、強化國考資料開放範圍、增加數位轉型協作能力、提升國考資安運作環境」5項目標。

考選部說，經盤點現行資訊化辦理情形，進而分析組織可能面對的內部優勢、劣勢及外部機會、威脅構面，提出5大策略、14項行動方案，作為國家考試數位轉型的發展及推動方向。

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考選部表示，數位轉型工程串聯報名、命題、考試、閱卷、試務作業等一貫流程，從111年開始啟動。短期（111年到113年）發展重點為推動申論式試題採行電腦作答及多元線上申辦服務，如全程無紙化報名、線上遴聘委員、卷務處理e化等。

考選部指出，中長期（114年到120年）重點為擴大電腦化測驗類科、建置行動化電腦試場及推動遠距各式作業，如遠端線上命題、發展視訊化口試環境及閱卷委員遠距線上閱卷等，同時在兼顧資訊應用與資通安全前提下，審慎循序推動公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型工程。（編輯：張均懋）1110127