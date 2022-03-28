監委巡察NCC 陳耀祥：加強手語翻譯落實數位平權

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察委員今天巡察國家通訊傳播委員會（NCC），監委關注數位發展部成立後與通傳會的職權分工，以及網路平權、數位性別暴力等議題。通傳會主委陳耀祥說，將加強通傳產業口述及手語翻譯服務，落實數位平權。

監察院透過新聞稿指出，交通及採購委員會今天由召集人、監委葉宜津等10人，分從資通安全防護、防災行動通訊及通傳產業監督管理等面向，實地巡察國家通訊傳播委員會暨南區監理處及財團法人電信技術中心。

監察院指出，在通傳會主委陳耀祥及電信技術中心董事長吳宗成陪同下，參訪「UL 2900網路安全第三方認可測試實驗室」、「5G物聯網資安防護實證場域」、「綠能通訊實驗室」及「3米966電磁相容半電波暗室」等實驗室。

監察院說，會中監委分別就通傳會與數位發展部的職權分工及人員移撥與未來發展定位、5G與物聯網等資通安全防護、數位通訊傳播法草案與網際網路視聽服務法草案，及節目製播等網路平權問題、黨政軍退出媒體、言論自由議題、新聞品質與媒體自律、數位性別暴力、藥品廣告與節目未明顯區分等議題提問。

陳耀祥表示，未來將由數發部負責數位經濟發展與國家資通安全政策規劃，通傳會既有的基礎設施與資通安全處、射頻與資源管理處職掌的通訊傳播基礎建設、電信產業發展與輔導、頻率資源等業務，約61名人力將移撥數發部，原主管的電信中心、台灣網路資訊中心也移由數發部主管。

陳耀祥說，通傳會則著重在監理面向，並新增有關網際網路業務，負責網路政策擬訂、通訊傳播網路設置及監督管理、網際網路內容分級制度等，以維護兒少權益、國家安全與公共利益；並將加強通傳產業口述及手語翻譯等服務，落實數位平權。另規劃有線電視頻道區塊化政策，將持續與利害關係人溝通，降低對收視戶及有線電視產業衝擊，維持市場秩序。

葉宜津表示，「通訊傳播」是八大關鍵基礎設施之一，一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動，將產生重大影響。隨著5G、AI、物聯網等新興科技快速發展，帶動自駕車、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等加值創新應用，衍生的資通安全風險也更甚以往。

葉宜津說，資安即國安，通傳會應持續強化5G網路資通安全防護機制與能量，營造有利數位創新的基礎環境，打造堅實的數位基磐。

監察院指出，近年極端氣候頻仍，災害類型日益多變，為提升救災、防災及備援能力，行動通訊平台建置與優化更顯重要；通傳產業證照核換發與監督管理，及網際網路視聽平台（OTT TV）與其他視聽平台間的管制差異，亟待重視。盼通傳會重視數位平權議題，確保通傳市場有效公平競爭，保障消費者權益。（編輯：蘇志宗）1110328