總質詢結束 蘇貞昌盼攜手讓國家進步台灣更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院會12日進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌（左6）在總質詢結束後，與立法院副院長蔡其昌（右6）、民進黨立委等人揮手向各界致意。中央社記者王飛華攝 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）行政院長蘇貞昌今天說，立法院這會期的總質詢可說是高潮迭起，從一開始的激烈交鋒，到後來的以禮相待，他從中學習很多也會檢討，在國家進步上，行政院一定和立法院來推動、努力，希望國家、台灣更好。

立法院第10屆第5會期施政總質詢到今天接近傍晚結束，蘇貞昌最後致詞時，作上述表示。

蘇貞昌說，感謝各位立委從方方面面給行政院很多的指教、鞭策、督促，這個會期有相當多重要法案，立法院工作負擔也相當辛苦，他要特別表示敬佩、肯定及感謝。

蘇貞昌指出，這一個會期的總質詢，可以說是高潮迭起，從一開始詢答，雙方可能比較急，可能會有各方面的激烈交鋒，但經過磨合，最後大家以禮相待，都非常地理性，並且非常的反映民意，從各個方面給行政院更多、更清楚。

蘇貞昌表示，從詢答的過程中，可以看到越能夠以禮相待，彼此越能夠聽得清楚，能夠更進入具體的政策討論，應該是更加能夠福國利民，也更有益於立法院的運作，他從中學習很多，很多方面也要深刻檢討、更加進步，謝謝指教。

蘇貞昌也特別感謝執政黨黨團，在民進黨立法院黨團總召柯建銘的領導下，進退等各方面都給政府很多支持幫忙，使國家政策能夠順利推動，尤其很多立委能夠體諒行政方面的負擔沉重，用書面質詢或減少質詢時間改為書面。

蘇貞昌表示，其實用書面質詢反而不受時間限制，給政府指教更多，他們會非常重視立委的書面或口頭質詢、指教鞭策，會非常嚴謹地逐一答覆。

蘇貞昌最後提到，會期寶貴、時間非常重要，行政院提出很多的法案都在立法院，還請多多支持，希望能順利通過，以應國家需要，祝福各位立委工作順利，在國家進步上，行政院一定會和立法院來推動、努力，希望台灣更好、國家更好。（編輯：林興盟）1110412