總統出席新北汽車商業公會大會 盼共創交易三贏局面

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天表示，汽車是政府非常重視的產業，全國自小客車約700多萬輛，是台灣經濟發展重要工具，汽車銷售和交易市場更帶來許多就業機會，對國家稅收貢獻很多，期盼創造「車商、車主和政府」三贏局面。

蔡總統晚間在總統府國策顧問黃銘得、桃園市長鄭文燦及中華民國車輛進口商協會理事長謝東元等人陪同下出席「新北市汽車商業同業公會第五屆第一次會員大會」。

總統致詞時表示，今天是新北市汽車商業同業公會的會員大會及新任王盈輝理事長的就職，很高興和大家一起參與這個重要活動。

總統說，她3年前見證邱識琪理事長的就職，今天再度前來，除要感謝邱識琪過去對公會的付出，也要祝福接下重任的王盈輝理事長，能在既有基礎上，繼續為公會及會員們努力，打造更好經營環境，再創汽車商業佳績。

總統指出，目前全國的自小客車約有700多萬輛，從個人的工作通勤、家庭旅遊，再到中小企業的商品運送，使用範圍非常廣泛，是台灣經濟發展重要工具；汽車的銷售和交易市場更帶來許多就業機會，成為無數家庭的經濟來源，就國家稅收也是貢獻很多，是政府非常重視的產業。

總統告訴與會的會員，大家所關心的議題，政府一定會傾全力解決，像今年1月，她和全國各地公會幹部夥伴見面時，就了解到車商對「專用牌照」的需求，也請交通部長儘快處理。

總統說，目前經過各汽車公會的共同努力及立委羅致政的協調下，已有大致方向，相信很快就會有好消息；她會請交通部務必積極溝通，提出合理、公平，又能符合大家需求的方案，並請各會員放心，政府一定會一起打拚給予最大支持。

總統感謝新北市汽車公會夥伴的付出，讓會員經營順暢，更確保車輛品質，讓民眾能夠安心購買，減少糾紛，創造「車商、車主和政府」的三贏局面。（編輯：林克倫）1110428