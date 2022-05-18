德媒專訪談中國威脅 吳釗燮：台將堅定自我防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）外交部長吳釗燮日前接受德國媒體專訪指出，面對中國威脅，台灣將堅定負起自我防衛責任，也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

吳釗燮13日接受德國「法蘭克福廣訊報」（FAZ）駐東亞特派員柏格（Friederike Böge）專訪，深入說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、台灣與立陶宛關係等議題。專訪於17日在該報政治版刊出。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮在專訪表示，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

吳釗燮強調，威權國家經常為了轉移內部危機的壓力進而對外採取冒進作法，因此台灣始終審慎以對。

針對英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）最近呼籲北約應協助確保台灣有足夠自我防衛力量，吳釗燮表示，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持，台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

吳釗燮強調，近年來中國在各地威逼恫嚇的作為，不僅未能讓民主陣營退縮屈服，反而促使台歐關係更加緊密。例如捷克、波蘭及斯洛伐克等曾受共產極權威脅的國家，更能理解台灣的處境，也認同台灣在經濟與其他領域是可信賴的合作夥伴。

吳釗燮表示，立陶宛同意我方設立以台灣為名的代表機構，卻遭受中國蠻橫的施壓與經濟制裁，除台灣大力支持立陶宛商品外，美國與歐盟也給予立陶宛政治及經濟支持，均顯示民主國家團結互助的重要性。

另外，吳釗燮表示，去年德國國會大選後，新政府的「聯合政府協議」表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織；吳釗燮認為台德關係未來應會有更多合作機會。

外交部表示，「法蘭克福廣訊報」成立於1949年，是德國最知名的全國性報紙之一，發行量逾20萬份，觸及讀者群達80餘萬人，極受知識份子歡迎，深具影響力。（編輯：楊凱翔）1110518