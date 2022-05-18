人權會與APF高階對話 陳菊盼與亞太人權機構交流

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（中央社記者陳俊華台北18日電）人權會16、17日與「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」辦理高階對話，人權會主委陳菊說，需要APF提供其他國家人權機構的運作模式與經驗作為借鏡，盼促進台灣與亞太地區人權機構交流合作。

國家人權委員會透過新聞稿表示，16日、17日與「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」為交流亞太地區國家人權機構運作及發展經驗，辦理高階對話，並邀請來台參加兩公約國際審查的APF特使暨國家人權機構專家努南（Rosslyn Noonan）與會。

人權會指出，會中就「國家人權委員會之目標與優先事項」、「與國家人權體系互動合作」、「與其他利益關係者，如政府、國會、公民團體等合作」3大面向進行討論。APF秘書處主任費茲派克（Kieren Fitzpatrick）、國際交流與能力評估主任顧問達根（Pip Dargan）等人也參與實體混視訊會議。

陳菊表示，台灣在人權發展的路上才剛起步，花了整整20年才設立國家人權委員會。對人權的追求需要衡平理想與現實，折衝社會不同意見；人權會必須扮演理性、中立角色，作為政府與民間的橋梁，同時與民間及政府共同協作。

陳菊說，期望在人權會強而有力監督政府時，持續與民間團體及社會大眾對話，逐步實踐並落實人權。在追求人權的路途上，需要APF提供相關國家人權機構的運作模式與發展經驗，讓人權會借鏡，也能讓APF及亞太地區的國家人權機構更了解台灣人權發展狀況。

人權會指出，為期兩天的會議中，與會人員就亞太地區國家人權機構共同關心的重要人權議題，如反歧視、言論自由、死刑存廢、人權教育等交換意見。韓國國家人權委員會常任委員朴燦運、費茲派克等人也希望未來就人權議題持續與台灣交流。

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人權會表示，APF未來盼可與台灣國家人權委員會，以及其他亞太地區國家人權機構開展更多的對話。APF為協助亞太地區國家人權機構落實巴黎原則，將提供國家人權機構全球聯盟（GANHRI）認證過程等相關資訊或建議。

陳菊說，感謝APF過去對人權會的協助，也相信透過這次的高階對話能進一步促進台灣與亞太地區人權機構的交流合作，並期待未來在疫情緩和後，能與APF面對面交流。（編輯：張均懋）1110518