人權會2週年 陳菊：進步永遠不夠會自我反省要求

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（中央社記者陳俊華台北1日電）人權會成立2週年，舉辦人權攝影展。人權會主委陳菊今天說，台灣對原住民族、性別平等、外籍漁工人權都有很多進步，但進步永遠不夠，會自我反省、自我要求，願與進步國家合作，守護人權。

國家人權委員會今天起到15日在華山1914文化創意產業園區策辦「向光而生—台灣人權攝影特展」，邀請長期關注社會議題的資深影像工作者謝三泰、蔡明德、黃子明，以及中央通訊社，展出100幀新聞攝影作品。

身兼人權會主委的監察院長陳菊、監察院副院長李鴻鈞、監察委員紀惠容、趙永清、范巽綠、監察院秘書長朱富美等人，下午出席開幕式剪綵。

陳菊致詞時表示，台灣從1949年戒嚴到1987年解嚴，有長達38年是軍事統治，台灣各種不同族群所面臨課題、社會中不同階段的議題，要爭取自己的權益，一定會面臨很多困難。

陳菊說，台灣的原住民過去被歧視、不平等地稱為平地山胞、山地山胞，經長期倡議、奮鬥、走上街頭，在1994年國民大會修憲後，才稱為台灣原住民，這樣簡單、平等的稱呼，卻要經過10、20年抗爭、奮鬥，才讓原住民有尊嚴。

陳菊表示，感謝中央社跟人權會合作，邀請長期關心原住民運動、外籍移工、性別平等議題的資深優秀攝影家，他們在這些重要議題中，扮演記錄歷史角色，否則大家對很多歷史事件理解不夠，可能下一代完全不了解，以為這些權利是理所當然，但這些權利都是踏在前人肩膀上，一代一代努力，才有今天。

陳菊說，世界人權宣言提到，人人有權享受平等的保護，不受任何歧視，不因種族、膚色、性別、語言、宗教，受平等保護而有所不同。台灣過去因歧視、偏見、刻板印象而發生很多衝突事件，但也因此促發社會改革，每個事件都是台灣轉型進步的機會。

陳菊指出，1987年湯英伸事件，來自阿里山的鄒族青少年到台北打工，因飽受歧視憤而殺了3個人，讓台灣去面對，社會是如何看到原住民，是否長期歧視、不公平對待；2000年玫瑰少年葉永鋕事件，凸顯校園中欠缺性平教育，導致葉永鋕飽受歧視；2019年南方澳大橋坍塌，凸顯出外籍漁工安置問題。

陳菊說，美國每年的國家人權報告，都很關心台灣對待外籍漁工，人權會長期關心外籍漁工是否受到平等、人道對待，如果是血汗勞動，台灣就算有再大漁獲量，都會受到美國、歐盟等民主國家抵制，行政院、農委會漁業署，這幾年來也做很多檢討改進。

陳菊指出，台灣不管是原住民族、性別平等、外籍漁工方面，都有很多進步，當然進步永遠是不夠的，會自我反省、自我要求，願意跟全世界的進步國家，一起合作，守護人權、自由民主。

陳菊表示，人權會是從前總統陳水扁、馬英九，到總統蔡英文，前後歷經20年時間，多少民間奔走、學者呼籲，經過很多折衝困難才成立。今天剛好是人權會2週年，還有很多需要再加強、加油，應該跟很多國家學習。

陳菊說，2年來不只關切人權議題，更參與五大人權公約的國際審查，並對行政機關提出的國家報告，提出獨立評估意見，這不是代表台灣政府或民間，而是跨越在政府、民間之間提出獨立看法，讓審查專家、行政部門參考。

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陳菊指出，人權會也參與憲法法庭，有關人權議題都會站在人權角度提出觀點；並與進步國家的人權機構、民間團體交流，對台灣人權業務推動有利，都願為自由、民主、人權價值合作。

陳菊表示，人權會作為政府、民間溝通對話的重要平台，期盼回顧過去的歷史攝影作品，看到不同族群間無形的牆，無論是歧視、偏見、刻板印象，進而思索如何活在尊重、同時爭取他人自由的路上，一起向光而生。（編輯：蘇志宗）1110801