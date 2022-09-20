研究：全球螞蟻總數至少2萬兆 超過1萬5千品種

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一項新研究指出，地球上至少有2萬兆隻螞蟻，即便這已是驚人的天文數字，可能仍低估這種昆蟲的總數量。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）螞蟻是全球各地生態系統的重要組成。根據一項新研究指出，地球上至少有2萬兆隻螞蟻，即便這已是驚人的天文數字，可能仍低估這種昆蟲的總數量。

法新社指出確認全球螞蟻數量，對於評估氣候變遷等因素造成螞蟻棲地變化帶來的影響非常重要。

在散播種子、作為宿主生物乃至既為捕食者也是獵物等各方面，螞蟻都扮演至關重要角色。

先前有研究試圖估算全球螞蟻總數量，但過去得出的數字都遠低於2萬兆。

據今天發表於美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）的內容，來自香港大學的一支科學家團隊分析近500份以往估量在地螞蟻數量的相關研究。

過去這幾百項研究都使用兩種標準化技術，一種是設置陷阱捕捉在一定時間內經過的螞蟻，另一種是分析在地面放置一片葉子上的螞蟻數量。雖然這些調查涵蓋各大洲，但包括像中非與亞洲等一些重要地區，相關資料或統計卻仍付之闕如。

今天這項新研究指出，這就是為何「全球螞蟻的實際數量可能比估算的要高得多。最重要的是，我們要填補這些餘下的空白，以全面了解昆蟲多樣性」。

科學家迄今已在地球上發現超過1萬5700種已命名的螞蟻品種和亞種，卻可能仍有相同數量的螞蟻種類待研究；近2/3的螞蟻都是在熱帶森林和大草原兩種生態系統發現。

研究人員計劃未來將研究影響螞蟻族群密度的環境因素。

「華盛頓郵報」指出，若把全世界的螞蟻放在一個秤上，重量超過全部野生鳥類加哺乳類動物的總和。

這份研究的首席作者、現已轉任德國烏茲堡大學（University of Wuerzburg）研究員的舒泰斯（Patrick Schultheiss）表示，計算所有螞蟻數或至少得出一個合理的估計，「涉及整併一個世紀以來許多不同國家好幾千位作者的數據」。

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世界確實會因螞蟻而更好。藉由挖隧道，螞蟻們使土壤通風並將種子拖至地下發芽。螞蟻也是無數節肢動物、鳥類和哺乳動物的食物。雖然木匠蟻（carpenter ants）對房主來說很惱人，但若沒有破壞木材蟻類分解木頭的能力，森林就會堆滿枯木。

根據一份2019年的研究，有約40%的昆蟲種類可能消失，蝴蝶與甲蟲瀕危風險尤其高，但科學家還不確定螞蟻的數量有否減少。舒泰斯說：「老實說，我們還真的不知道。」（譯者：劉文瑜、陳亦偉）1110920