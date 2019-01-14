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流感升溫校園拉警報 苗栗衛生局籲加強防疫

最新更新：2019/01/14 19:10

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）流感進入流行期，苗栗縣傳出部分學校出現類流感群聚事件，其中苗栗市建臺高中今天有10多名學生因發燒、咳嗽等上呼吸道症狀請假，校方加強消毒因應，必要時研議停課作法。

國內流感進入流行期，衛福部疾管署監測近期門急診類流感就診人次及病例都明顯上升，預估農曆春節前後達到高峰，隨著疫情升溫，苗栗縣陸續傳出部分學校出現類流感群聚事件。

據縣府教育處掌握，上週五照南國中有一班級因有多數學生感染流感停課；另外，苗栗市私立建臺高中也拉警報，上週起有多名學生陸續出現喉嚨痛、發燒、咳嗽等呼吸道症狀，今天上午至少10多名學生因類流感症狀身體不適請假。

縣府衛生局指出，目前對於流感未如腸病毒防疫訂有停班停課標準，接獲校方通報後已介入了解，要求落實清潔消毒，並視疫情狀況必要時研議停班停課做法。

建臺高中校長黃添敏指出，生病請假的10多名學生主要集中在國中部，分布在各班，校內已成立因應小組研擬對策，包括國中部各班每天進行體溫量測並記錄，取消傍晚及夜間自修，減少感染機率，國中部大樓全面消毒等。

黃添敏說，已要求各班導師加強宣導同學若有疑似症狀，應儘速就醫並在家休息做好自主管理，但因適逢期末考週，恐有學生堅持抱病應考，因此要求期末考期間，所有學生一律戴口罩應試；若因確診或發燒無法參加考試，將採計前兩次段考成績平均作為學期成績。

苗栗縣政府衛生局指出，自去年10月至今，全國流感重症共計188例，以感染A型H3N2及H1N1居多，其中18例死亡；苗栗縣內同期流感重症共12例，個案年齡介於4歲至81歲間，無死亡案例。

衛生局憂心，學期即將結束，流感疫情若未獲得控制，恐擴大蔓延至社區、家庭，呼籲民眾應做好手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病在家休息自主管理，若在流感症狀後出現呼吸困難、發紺、意識改變等徵狀，應儘速至大醫院就醫診治，以降低重症、死亡風險。（編輯：李錫璋）1080114

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