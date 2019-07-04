澎湖媽祖泉州會香 賴峰偉盼未來兩地直航

澎湖與泉州兩岸媽祖和陪同的友廟聖尊，4日在大陸泉州市繞境祈福後回到泉州天后宮母廟，泉州廟方依循古禮迎接，由澎湖縣長賴峰偉（前右）等人安座駐駕，場面肅穆隆重。（澎湖縣政府提供）中央社 108年7月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖媽祖與中國大陸泉州天后宮媽祖會香活動，澎湖「金面二媽」今天再度回到泉州天后宮，距離上次會香，足足有17年之久，率團的澎湖縣長賴峰偉期盼未來兩地能直航。

澎湖與泉州兩岸媽祖和陪同的友廟聖尊，今天在大陸泉州市繞境祈福後，泉州市幾乎是萬人空巷，家家戶戶沿路設香案向會香的媽祖祝禱，回到泉州天后宮母廟，泉州廟方依循古禮迎接，由賴峰偉等人安座駐駕，場面肅穆隆重。

賴峰偉表示，澎湖很多先民是從泉州、漳州跨越黑水溝移民而來，澎湖、泉州同宗同源，17年前兩岸宗教直航破冰之旅，這次再度宗教直航，象徵兩岸和平契機，也希望媽祖保佑兩岸和平穩定發展，人民安居樂業，國泰民安，風調雨順。

大陸泉州市政協副主席洪川夫表示，澎湖與泉州再見媽祖會香，意義重大而深遠，民間交流合作必將更加牢固，媽祖祥瑞之氣，福蔭兩地。

賴峰偉表示，澎湖到泉州現今必須走金門小三通，費時費力，只有直航才是一條快速的路，便捷兩岸人員交流，縣府正與福建省洽談晉江機場與澎湖直航，希望明年上半年能順利開航。（編輯：陳俊碩）1080704

澎湖媽祖與中國大陸泉州天后宮媽祖會香活動，澎湖「金面二媽」4日再度回到泉州天后宮，距離上次會香，足足有17年之久。（澎湖縣政府提供）中央社 108年7月4日