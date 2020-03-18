新北市府翻譯防疫措施及影片 境外輸出分享

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市政府今天表示，武漢肺炎疫情全球蔓延，特別翻譯各防疫措施及市長侯友宜防疫宣導影片，陸續發送給紐約及波士頓市政府等國外單位及國內各使館與代表處，分享防疫經驗。

市府表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，侯友宜從第一時間要求各局處進行防疫超前部署。加上過去SARS的防治經驗，得以守住第一波的疫情。

市府說，由於相關措施對國外應有參考價值，基於聯合國永續發展目標第17項所強調的國際合作（Global Partnership），特別彙整相關資料分享給國際友人，希望全球攜手一同對抗疫情挑戰。

市府表示，當國際疫情開始升溫時，已將跨局處的防疫措施進行彙整，連同防疫時間表及侯友宜的防疫宣導影片，全數翻譯成英文，自上週起陸續發送給美國紐約及波士頓市政府、聯合國官員、友邦駐聯合國代表團、哥倫比亞大學永續發展中心及全台66個外國駐華使館與代表處。

市府表示，紐約市政府、外國駐台辦事處，友邦駐聯合國大使及哥倫比亞大學學者分別感謝新北市在各地疫情蔓延時，即時分享具重要參考價值的防疫措施，並稱讚台灣整體在防疫上的優秀表現。波士頓市政府也表示想進一步了解新北市府措施，以作為參考。（編輯：李錫璋）1090318