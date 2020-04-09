更多編輯台推薦新聞：
北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

酒店舞廳停止營業 桃園市組聯合小組全力稽查

最新更新：2020/04/09 17:21

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）全台酒店、舞廳即日起暫停營業。桃園市長鄭文燦今天指出，市府組成聯合稽查小組，要求業者依規定停業；社區管委會若藉故驅趕居家檢疫隔離住戶，市府將依傳染病防治法開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店、舞廳全面暫停營業。

鄭文燦下午接受媒體聯訪時表示，會按照中央流行疫情指揮中心規定，即刻起由桃園市經濟發展局、衛生局、建築管理處、警察局、消防局組成聯合稽查小組，制訂稽查計劃，要求舞廳、酒店按照中央的規定停業。

鄭文燦指出，這是強制的規定，桃園市會配合實施；至於其它行業，也會依照中央流行疫情指揮中心的規劃，會視狀況，進一步訂定防疫對策。

另外，鄭文燦也提到，現在是全民防疫時期，希望民眾發揮同理心，若居家檢疫隔離者為獨居，且居住在社區大樓內，有訂購外送食物的需求，會請社區管理員、保全等代為送餐至住戶門口。

他表示，送餐如果執行有困難，再由里幹事會同里長等協助送餐，務必使居家檢疫隔離者獲得最大的關懷與支持，同時提醒，管委會假藉任何理由驅趕居家檢疫隔離住戶，市府將依傳染病防治法開罰。（編輯：戴光育）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報