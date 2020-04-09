酒店舞廳停止營業 桃園市組聯合小組全力稽查

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）全台酒店、舞廳即日起暫停營業。桃園市長鄭文燦今天指出，市府組成聯合稽查小組，要求業者依規定停業；社區管委會若藉故驅趕居家檢疫隔離住戶，市府將依傳染病防治法開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店、舞廳全面暫停營業。

鄭文燦下午接受媒體聯訪時表示，會按照中央流行疫情指揮中心規定，即刻起由桃園市經濟發展局、衛生局、建築管理處、警察局、消防局組成聯合稽查小組，制訂稽查計劃，要求舞廳、酒店按照中央的規定停業。

鄭文燦指出，這是強制的規定，桃園市會配合實施；至於其它行業，也會依照中央流行疫情指揮中心的規劃，會視狀況，進一步訂定防疫對策。

另外，鄭文燦也提到，現在是全民防疫時期，希望民眾發揮同理心，若居家檢疫隔離者為獨居，且居住在社區大樓內，有訂購外送食物的需求，會請社區管理員、保全等代為送餐至住戶門口。

他表示，送餐如果執行有困難，再由里幹事會同里長等協助送餐，務必使居家檢疫隔離者獲得最大的關懷與支持，同時提醒，管委會假藉任何理由驅趕居家檢疫隔離住戶，市府將依傳染病防治法開罰。（編輯：戴光育）1090409