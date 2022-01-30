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寵物過年不無聊 帶毛小孩到新竹狗狗公園走春

2022/1/30 14:17
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市政府去年在頭前溪橋下打造「新竹左岸狗狗公園」，成為大新竹地區遛狗好去處，春節期間，民眾可帶毛小孩前往奔跑、遊玩，與心愛寵物一起走春。

新竹市長林智堅告訴中央社記者，頭前溪是新竹市母親河，沿岸曾經荒煙蔓草、堆積廢棄物，近年經新竹市政府團隊努力，如今頭前溪左岸提供自行車愛好者休憩，還有小朋友練習pushbike場地與滑板公園，去年也啟用狗狗公園。

據竹市府新聞資料，狗狗公園面積達1.16公頃，附近就是頭前溪橋下停車場，民眾停妥汽、機車後，步行約4分鐘就可進公園，相當方便。

狗狗公園符合台灣動物保護行政監督聯盟標準，分別設置8400平方公尺大型犬區、3200平方公尺小型犬區，兩區都加設雙層門防護設施。

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公園內除大片草地能讓狗狗盡情奔跑，也設置26組遊戲設施，如A型版、T型版及曲型版等；大、小型犬區都設休憩棚，另提供飲水、狗便袋及休憩椅等貼心設施。

除狗狗公園，民眾也可帶家人、寵物體驗頭前溪左岸總長10公里低碳綠帶休憩區，如千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工溼地、水源草原、新竹左岸運動公園河濱自行車道、滑板公園、溪埔子人工溼地及舊港草原等。（編輯：李明宗）1110130

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