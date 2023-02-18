更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣燈會閉幕倒數 今明兩天人潮達上限9成將管制進場
首頁 / 地方

劉櫂豪協助爭取經費補助 台東體育館優化啟用

2023/2/18 14:53（2/18 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委劉櫂豪協助向體育署爭取新台幣5400萬元整修台東縣立體育館，18日正式啟用。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月18日
民進黨立委劉櫂豪協助向體育署爭取新台幣5400萬元整修台東縣立體育館，18日正式啟用。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）立法委員劉櫂豪協助向體育署爭取新台幣5400萬元整修台東縣立體育館，今天啟用同時配合舉辦「品學盃校際籃球對抗賽」，選手對優化後的體育館讚不絕口。

劉櫂豪今天參與體育館優化啟用，他致詞表示，台東縣立體育館因年久失修，協助爭取體育署「前瞻建設計畫-充實全民運動環境計畫」補助5400萬元，改善田徑場看台屋頂及體育館的外牆整修、屋頂、室內籃球場更新、窗戶更新、牆面、觀眾席、音響設備等優化改善。

劉櫂豪表示，台東體育場和體育館是他就讀高中時期落成的，是台東重要集會與表演活動場所，因長久使用，需要大幅整修，他向體育署爭取補助，經通力合作，讓鄉親擁有嶄新的體育館和體育場，提供安全舒適的運動空間。

他說，行政院於2017年推出前瞻基礎建設計畫，就是為了協助地方基礎建設，促進地方發展。

台東縣政府配合體育館優化啟用，今天舉辦第2屆「品學盃校際籃球對抗賽」，縣長饒慶鈴表示，期待未來民眾能多利用整修後的運動場館，培養運動習慣，增進自身健康，也感謝體育署補助運動設施修繕費用。（編輯：謝雅竹）1120218

民進黨立委劉櫂豪（前左）協助向體育署爭取經費整修台東縣立體育館，18日配合體育館優化啟用，同時舉辦第2屆「品學盃校際籃球對抗賽」。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月18日
民進黨立委劉櫂豪（前左）協助向體育署爭取經費整修台東縣立體育館，18日配合體育館優化啟用，同時舉辦第2屆「品學盃校際籃球對抗賽」。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月18日
#劉櫂豪
#台東縣立體育館
#體育署
劉櫂豪
民進黨台東偏鄉推法律諮詢 民眾最困擾土地問題愛台東夢想資助計畫 2/24徵件截止
饒慶鈴
台東海邊不到百人三和國小 奪機器人大賽3大獎台東中日友好紀念碑文遭破壞 民眾嘆不尊重歷史
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族