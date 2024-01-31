新北7類回收物須單獨放、裝袋可透視 4/1起開罰

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市環保局今天表示，7大類資源回收物須分開單獨回收、不可混合交付；或以透明、半透明塑膠袋盛裝交付。若未依規定單獨回收，4月1日起，將依廢清法最重可罰6000元。

市府環保局今天發布新聞表示，112年9月12日公告「本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，規定一般家戶排出的7大類資源回收物，應確實分類並單獨交付給清潔隊回收。

7大類包括廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池、易燃物。

環保局說，公告自112年10月1日生效，緩衝期6個月，今年4月1日起，如稽查發現未確實分開回收，將依違反廢棄物清理法告發，處新台幣1200元以上，6000元以下罰鍰。

環保局說，單一材質且乾淨的「廢塑膠袋」及「包裝用發泡塑膠（保麗龍）」皆可回收再利用，但要非常乾淨且不得含有雜質，因此，須單獨分開交付給清潔隊，如有油漬或是有紙質標籤等雜物，後續無法製成塑膠再生料，便是不可回收的垃圾。

環保局表示，「廢玻璃容器」及「廢照明光源」因材質易破損，可能造成危險、或回收處理過程割傷清潔隊員，也須分開交付。

新聞稿表示，廢乾電池及行動電源、廢鉛蓄電池，與打火機、瓦斯罐等易燃物，如受擠壓或摩擦易產生爆炸危險，切勿丟進垃圾車，務必單獨分開回收。其中，高壓容器回收時更應「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，先排空內容物後，再單獨交付。

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環保局回應記者詢問時表示，為避免民眾交付資源回收物時，摻雜垃圾或非回收項目，這次公告也規範，一般家戶回收物如以塑膠袋盛裝，須使用外觀可辨明內容物的透明或半透明塑膠袋，避免看不清內容物。各類回收物逐一交付，將可避免爭議。

環保局說，民眾務必遵守回收相關規定，提升回收循環再利用率。如未確實依規定回收，今年4月1日起，將依廢棄物清理法開罰，最重可處新台幣6000元罰鍰。（編輯：李錫璋）1130131