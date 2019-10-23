和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

（中央社倫敦23日綜合外電報導）一項最新大型研究顯示，高血壓藥物睡前吃比較好。越來越多證據顯示，包括治療心臟病在內藥物，在特定時間服用效果可能會更佳。

歐洲心臟期刊（European Heart Journal）刊登的最新大型研究顯示，降血壓藥物睡前服用，可以提供更多保護，避免心臟病發作和中風。

專家認為人體的「生理時鐘」，或一天24小時的自然節奏，改變了人體對藥物的反應。

這項迄今最大規模研究，針對服用高血壓藥物的1萬9000多名病患進行試驗。

在這項西班牙的研究中，研究人員以隨機方式將病患分成兩組，一組於早上起床後服用高血壓藥物，另外一組則在晚上睡前吃藥，並觀察這兩組病患至少5年後的情況。研究發現，睡前服藥的病患死於或罹患心臟病、中風或心臟衰竭的風險近乎減半。

專家表示，晚上休息和入睡，血壓通常會降低。這時候血壓如果未降，居高不下，發生心臟病和中風的風險會增加。

研究人員表示，高血壓病患睡前服藥有助控制夜間血壓。

研究發現，睡前服藥病人，無論是白天或夜間血壓平均都大幅降低。和早上起床後服藥的病人相比，晚間服藥，血壓下降更多。

研究報告第一作者維戈大學（University of Vigo)教授赫米達（Ramon Hermida）表示，醫生可能會考慮建議病患睡前服藥。「這不但不用花半毛錢。還可能拯救很多人命。」

「目前血壓藥物沒建議適合服藥時間。基於降低早上起床血壓這個誤導性目標，常見醫師建議病患於早上服用。」

「這項研究的結果顯示，和早上起床吃血壓藥物的病患相比，固定在晚上睡前吃藥的病患，血壓控制情況比較好。更重要的是，死亡或罹患心臟病和血管疾病的風險大幅降低。」

赫米達表示，然而，對於不同的族裔仍有必要進行更多研究，以確定這項發現能否適用於服用不同品牌血壓藥物的病患。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）專家史密斯（Vanessa Smith）提醒：「如果你目前正在服用血壓藥物。謹記在改變吃藥時間前，諮詢你的醫師或藥劑師。或許醫師開給你早上或晚上服用藥物是有特定原因。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1081023