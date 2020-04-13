學者：野火致觀光客減少 有助控制澳洲疫情

（中央社記者丘德真雪梨13日專電）一位澳洲學者說，幾個月前的森林大火雖然造成重大傷亡和損失，但減少可能染疫的觀光客到訪，意外地降低2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對澳洲的衝擊。

據news.com.au網站報導，澳洲從去年9月開始長達5個月的森林大火季節，災情橫掃1860萬公頃土地（大約5個台灣大），數以萬計的建築物被破壞、30人死亡；不過，澳洲國立大學傳染病教授柯里諾（Peter Collignon）說，要是沒有這場災難，澳洲的新型冠狀病毒疫情恐怕一發不可收拾。

柯里諾表示，森林大火使世界各地來澳洲觀光的人數大幅下降；在面對2019冠狀病毒疾病蔓延時，澳洲得以減少傷害。

柯里諾說：「溫暖的天氣固然保護了我們，但森林大火也起著同樣的作用。」

柯里諾說，來澳洲的觀光客少了許多，都改去其他地方了；所以，出乎意料地，事後看來森林大火可能保護了我們。

之前澳洲森林火大期間，美國國務院修改對澳洲的旅遊風險建議，讓不少觀光客因此卻步。

1月舉行的雪梨藝術節（Sydney Festival），更有藝術家拒絕出席；之外還有多項慶典活動取消。

澳洲觀光及交通業界論壇組織（Tourism and Transport Forum）執行長奧斯蒙（Margy Osmond）表示，早在武漢肺炎疫情爆發之前，澳洲觀光業本就因為森林大火而受到重創。

奧斯蒙2月接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，「完全沒有中國觀光客了」。

2019年共有930萬名觀光客造訪澳洲，其中140萬人來自中國。此外，目前疫情嚴重的美國和英國以往也是觀光客主要來源國。

柯里諾說，澳洲目前確診病例和死於疫情的人數相對較少，政府有時間準備抗疫所需要的醫療資源；同時也有條件嘗試各種抗疫措施，以分析出最有效的做法。

柯里諾提醒，2019冠狀病毒疾病肆虐關頭，大家必須「遠離人多的地方，勤洗手、勤洗手及勤洗手」。

澳洲衛生部最新的數據顯示，截至澳洲東部標準時間（AEST）13日下午3時止，澳洲2019冠狀病毒疾病確診病例24小時內增加46例，累計達6359例，其中61人死亡。確診人數最多的新南威爾斯州有2863個病例，約占45%。全國有36萬2000多人已接受病毒檢測。（編輯：郭中翰）1090413