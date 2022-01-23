機車方便懶得走 河內首條捷運2個月百萬人次搭乘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

越南首條捷運路線正式營運後人氣面臨考驗，民眾認為，越南人習慣騎摩托車「直達」，搭捷運得要走一段路，民眾需要時間適應。圖為準備通過捷運驗票閘門的越南兒童。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內23日專電）越南首條啟用的捷運路線2個多月後搭乘人次終於突破百萬。有河內市民認為表現差強人意，「越南人都喜歡騎摩托車直達，接受捷運需要時間，且路線還不多、不是很方便」。

河內市「吉靈－河東」（Cat Linh-Ha Dong）捷運線去年11月6日正式營運，這是越南全國首個啟用的捷運服務，列車一路從市中心的棟多區（Dong Da）駛向西南方的河東區（Ha Dong），總長約13公里、共12站。

這條捷運線啟用後讓民眾免費體驗15天，活動結束後搭乘人次驟降，一趟列車掛載4節車廂可容納900多人，後來每趟列車的載客數在離峰時段常常不到百人，冷清的人氣在當地引發許多討論。

河內市副市長阮孟權（Nguyen Manh Quyen）之前宣布，歷經2個多月的營運後，捷運搭乘人次1月13日累計突破百萬人次，平均一天服務近1萬5000人次。

已退休的河內市民陳明珠（Tran Minh Chau）認為，搭乘捷運非常方便、省時，尤其在交通尖峰時段更能凸顯優點，然而政府投入那麼多錢蓋捷運，現在每天平均才1萬5000人次搭乘，「對這數字不是很滿意」。

但他認為，這是因為現在全河內市只有一條捷運線不是那麼方便，加上民眾仍需要時間接受新的交通工具，「越南人都習慣騎摩托車直達，搭捷運意味要走一段路，有些人就會覺得懶」。

34歲的河內市民黎紅絨（Le Hong Nhung）家就住在捷運站對面，每天選擇搭捷運上下班。她說，捷運很安全、乾淨，自己與身邊的朋友對捷運評價頗高，且每次上車都有座位，比擠公車舒服多了。

根據統計，河內市總人口約800萬，有將近600萬輛摩托車、60萬輛汽車。公車系統共有約140條路線，僅能滿足全市31%的交通需求，因此民眾日常生活中高度仰賴摩托車作為代步工具。

河內市計劃到2030年要有10條捷運線，總長達417公里，「吉靈－河東」捷運線是其中之一，這條捷運線由中國中鐵六局集團有限公司建造，成本為18兆越南盾（約新台幣220億元），77%來自中國政府開發援助貸款。

黎紅絨說，由於這條捷運完工期延宕近10年引發民眾疑慮，「甚至有人還說會脫軌」，但實際搭乘後覺得不錯，「行車很穩，車上很乾淨，搭車的乘客很文明」，硬體方面沒有什麼需要改進的地方。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳明珠則說，自己對這條捷運的工程品質並不太擔心，「中國其實是建造高速公路和高速鐵路的領先國家之一」，而河內市這條捷運並非很難的工程，不需要過於擔心品質問題。

阮孟權說，近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，使得搭乘人次減少，但購買季票人數逐步增加。「一開始季票乘客只占10%，現在變成20%，學校恢復實體課後應該會更多」。（編輯：郭中翰/韋樞）1110123