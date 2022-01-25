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疫情導致學校關閉 聯合國：兒童損失幾乎無法彌補

2022/1/25 10:18
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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）聯合國兒童基金會今天表示，學校因為COVID-19疫情關閉，讓全球兒童在教育上蒙受「幾乎無法彌補的」損失。

聯合國兒童基金會（United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF）表示，全球超過6.16億的兒童，仍受學校全面或部分關閉的影響。

聯合國兒童基金會補充道，在許多國家，數以百萬計的兒童除被剝奪了習得基本技能的機會外，學習中斷也影響他們的心理健康，讓他們更可能受到傷害，並讓許多人無法取得「定期的營養來源」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延近兩年，聯合國兒童基金會教育項目負責人詹金斯（Robert Jenkins）在一份聲明中說：「簡而言之，我們看到兒童在學校教育上面臨幾乎無法彌補的損失。」

他補充道，且「只是重啟校園並不夠」，並呼籲要「大力支持恢復失去的教育」。

聯合國兒童基金會的報告指，在中低收入的國家，「因為學校關閉失去學習機會，多達70%的10歲以上兒童無法閱讀或理解簡單的文字，這個比例在疫情蔓延前是53%」。

以衣索比亞為例，聯合國兒童基金會估計，相較擁有正常的學年，他們在目前的情況下，只能學到30%到40%的數學。

聯合國兒童基金會表示，即便是較富裕的國家也無法倖免。在美國，包括德克薩斯州、加利福尼亞州、馬里蘭州在內的幾個州，都可以觀察到學習損失的情況。

輟學也是另一個問題，在南非，據稱2020年3月到2021年7月間有40萬到50萬名學生集體輟學。

最後，除了兒童與年輕人間與疫情有關的焦慮和憂鬱狀況增加外，學校停課也意味全球有超過3.7億的兒童無法獲得學校的餐點，「讓某些孩子失去唯一可獲得食物與每日營養的可靠來源」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110125

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