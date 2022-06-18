全球暖化冰河融 尼泊爾聖母峰基地營準備遷址

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（中央社加德滿都17日綜合外電報導）鑑於全球暖化和人類活動頻繁帶來的安全威脅，尼泊爾政府計劃將聖母峰（Everest）基地營搬遷至海拔較低處。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，基地營位於迅速變薄的坤布（Khumbu）冰河上，春天的登山旺季最多可供1500人使用。

官員表示，基地營將遷至不會終年積雪、海拔較低的地方。

研究人員表示，融化的雪水會破壞冰河的穩定性；登山客也說，夜宿營地時，看到冰面出現愈來愈多裂縫。

尼泊爾軍隊的艾德希卡里（Kishor Adhikari）上校說：「我們驚訝地看見，裂縫就出現在我們過夜的地方。」他在3月持續到5月底的春天登山旺季領導基地營的清潔工作。

他說：「到了早上，很多人都有恐怖的經驗，發現自己已在夜裡掉進裂縫裡。地面上經常出現裂縫，相當危險。」

尼泊爾旅遊局局長艾德希卡里（Taranath Adhikari）表示：「我們正在為搬遷營地做準備，不久將與所有利益相關方研商。」

艾德希卡里指出，目前基地營海拔5364公尺，新址海拔會降低200公尺到400公尺。

科學家發現，隨著全球變暖，喜馬拉雅山許多冰河正在迅速融化變薄，坤布冰河也不例外。

英國里茲大學（Leeds University）2018年一項研究顯示，靠近這個基地營的區域，正在以每年1公尺的速度變薄。

研究人員之一的華森（Scott Watson）告訴BBC，大部分冰川都被岩石碎片覆蓋，但也有一些裸露的冰塊，稱為「冰崖」，正是冰崖的融化對冰河不穩定影響最大。

他說：「冰崖融化時，位於頂部的巨石和岩石碎片會鬆動掉落，融冰會積聚成水體。當落石現象與冰河表面水的流動愈來愈頻繁，都會對營地造成危險。」

華森說，坤布冰河每年流失950萬立方公尺的水量。

推動基地營搬遷的一名委員會成員高塔姆（Khimlal Gautam）說，營地人滿為患，也加劇冰河的安全問題。

他說：「舉例來說，基地營的人每天總計排出約4000公升尿液，而宿營時取暖和烹飪使用的煤油和天然氣，對冰河的冰也絕對會造成影響。」

登山嚮導公司Alpenglow Expeditions創始人巴林傑（Adrian Ballinger）認為遷址是合理的。他預計基地營現在所在地區未來將會發生更多的雪崩、冰崩與落石。

將基地營遷至海拔較低處，主要缺點是從營地出發攻頂的距離和時間會加長。大多數登山者仍從尼泊爾這一側攀登，但從中國側攀爬的人數正在增加。

雪巴人推動成立的非營利組織「薩迦瑪塔污染控制委員會」（Sagarmatha Pollution Control Committee）認為，儘管存在問題，但目前基地營還算穩定，可以再繼續服役3至4年。

但尼泊爾官員表示，營地遷址行動可能在2024年啟動。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110618