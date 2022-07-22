俄國營核企業為埃及建首座核電廠 耗資250億美元

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（中央社開羅22日綜合外電報導）俄羅斯國營核子企業（Rosatom）已展開埃及第一座核能發電廠的建設工作，這項耗資大約250億美元的工程，堪稱兩國數十年來規模最大的合作計畫。

Rosatom發布聲明稱，埃及電力部長夏克（Mohamed Shaker）和Rosatom執行長李卡契夫（Alexey Likhachev）在20日為達巴（El-Dabaa）核電廠地基灌入混凝土。

達巴核電廠位在首都開羅西北方約300公里的地中海沿岸，將擁有4座反應爐，每座發電能力為1200百萬瓦（Megawatt）。李卡契夫表示，啟動建設這座核電廠，「意味埃及已加入核能俱樂部」。

李卡契夫還說：「這座核電廠將是自亞斯文水壩（Aswan High Dam）以來，俄羅斯與埃及的最大合作計畫。」夏克則聲稱這是埃及「具有重大意義的歷史性事件」。

高111公尺、寬3.6公里的亞斯文水壩，利用尼羅河進行水力發電和灌溉，是1950年代初期埃及軍事強人納瑟（Gamal Abdel Nasser）在蘇聯支持下建造的一項重大工程。

埃及在1980年代就已考慮在達巴建造一座核電廠，但這項計畫在1986年車諾比（Chernobyl）核電廠事故後就停擺。

今年5月，芬蘭主導的財團Fennovoima宣布終止與Rosatom簽訂建造芬蘭第3座核電廠的合約，理由是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭恐帶來風險。

不過，在烏克蘭戰爭開始後並未明確表態站在哪一邊的埃及，繼續推展早於2015年就啟動的計畫，目標是成為一個民用核能大國。

核電廠動工，正逢俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）即將到訪之際，他預定24日在開羅與22個成員國組成的阿拉伯聯盟（Arab League）會面。

埃及媒體報導，核電廠所需大約250億美元資金將由莫斯科貸款支付。

建造達巴核電廠是埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）所推動數項大型建設的其中一項，其他計畫還包括在開羅以東的沙漠中打造一個新首都。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110722