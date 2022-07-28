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稱原住民總統為「國民老婆」 印度國會議員惹議

2022/7/28 17:25
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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度日前選出女性原住民總統，被視為是民主史的一項進步，但一名在野黨國會議員最近卻形容這位新總統為「國民老婆」，引起執政陣營的強烈撻伐。

印度執法局最近就一宗陳年案件多次約談在野「國大黨」（INC）黨主席桑妮雅‧甘地（Sonia Gandhi），INC多名國會議員為此在國會大樓外靜坐抗議，而INC在國會人民院的領袖周德里（Adhir Ranjan Chowdhury）昨天打算前往總統府抗議，但被執法人員阻攔。

今天印度社群站流出一段訪問影片，媒體記者要求周德里就總統府示威受阻一事發表回應。他先是說，總統（Rashtrapati）是大家的，後又改口稱「國民老婆」（rashtrapatni）是大家的，會繼續帶隊前往總統府抗議。

在印地語， rashtra意指國家，pati指丈夫，兩字合起來代表總統；而周德里在第2次提及總統時卻使用了rashtrapatni一詞，patni指妻子，rashtra跟patni兩字合起來，可解讀為「國民老婆」。

執政黨印度人民黨（BJP）多名議員今天在國會開議時，要求周德里和國大黨道歉，國會因現場情況混亂而被迫休會。BJP國會議員、婦女暨兒童發展部長伊拉尼（Smriti Zubin Irani）說，周德里不但侮辱了國家元首，也對新任總統所代表的原住民以及婦女族群有高度歧視。

印度國會18日舉行總統選舉，執政聯盟提名的候選人、曾任奧里薩省（Odisha）省議員及加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor）的慕爾穆（Draupadi Murmu）以壓倒性票數當選。

慕爾穆出生於原住民部落，是印度首位原住民總統以及第2位女性總統。雖然總統在印度屬虛位元首，但外界普遍認同，這對原住民以及婦女的地位提升具有象徵意義，印度總理莫迪（Narendra Modi）更形容慕爾穆的當選是印度民主史上的「轉折點」。

另方面，周德里今天接受媒體追問時回應，把「總統」稱為「國民老婆」純屬口誤，受訪後想要改正，但回頭已找不到訪問他的記者。他指稱，執政黨把事件渲染處理，企圖轉移民眾對失業率高及物價上漲等問題的注意力。

桑妮雅‧甘地被印度媒體記者詢問是否願就此事道歉時說，周德里已經道歉。（編輯：黃自強）1110728

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