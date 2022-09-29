加拿大醫療系統快崩潰 加媒呼籲向台灣取經

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加拿大常讚揚台灣的抗疫成果，也感謝台灣捐贈醫療物資。時任外交部常務次長曹立傑（右）於2020年3月22日捐贈50萬片醫療級口罩給加拿大，由時任加駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（中）代表接受。（外交部提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年9月29日

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（中央社記者程愛芬溫哥華28日專電）曾經獲得國際高度評價的加拿大全民健保醫療制度，如今出現資源嚴重不足的重大危機。加拿大廣播公司（CBC）專文報導台灣健保優點，稱過去台灣取經加拿大而創建健保體系，如今加拿大需要向台灣學習。

CBC報導，80年代的台灣積極改善醫療保健系統，成立一支由哈佛大學經濟學教授蕭威廉（William Hsiao）領導的專家小組，對美國、英國、德國、法國、加拿大和日本共6個國家的醫療系統進行研究，結果台灣決定採用加拿大的單一付款系統來建構自己的全民健保。

文章說，台灣醫療健保系統最成功之處就是「善於控制成本」。

2017年，台灣的國民健康支出（NHE）為GDP的6.1%；經濟合作暨發展組織（OECD）當年的平均水準為8.8%，加拿大的NHE則高達10.4%。加拿大的支出不僅高，而且效率低。過去20年來被民眾詬病醫療等待時間太長的問題越來越嚴重，相反地，台灣不僅成本控制好，看病治療的效率也非常高。

家住溫哥華的張太太用「糟糕透頂」一詞來形容加拿大醫療問題。她對中央社說：「我左手肘疼痛一年多了，排隊看骨科專科就等了3個月，接著照超音波竟要等上10個月時間，小病也變重症了。如果在台灣，整個看診檢驗療程只需幾天就可以搞定了。」

更離譜的是現在許多加拿大人連家庭醫生都找不到，原來的家醫可能退休了、搬家了，但新畢業的醫學生最不願意當家庭醫生。

卑詩大學口腔健康醫學院教授山人幸琪也是受害者之一，兩年多來都找不到家醫。

她對中央社說：「加拿大醫療系統問題很多，成本高昂但資源分配不均，例如醫生、護士可能算高薪一族，但是其他的護理師、檢驗師等人員薪資差一大截，他們會選擇轉行。」

「隱性階級化也是一個弊端，例如同樣是醫生，家醫地位最低。此外，醫生會看不起護士，所以爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）初期時，醫生用的口罩質量優於護士用的，引發軒然大波。」

加拿大醫學會主席拉芳田（Alika Lafontaine）也說，系統面臨崩塌危機。

山人幸琪呼應CBC文章的建議，加拿大要仿效台灣取經他國的過程，依靠多元化專家團隊制定有效的政策。她說：「加拿大的醫衛系統流動性嚴重堵塞，必須重新集結經濟、政治與醫衛人員來改革。不能只讓一群醫護人員關起門來討論研究，公共衛生需要醫衛、社會、經濟學家和政治人物一起來集思廣義。」

加拿大國家郵報（National Post）28日報導了台灣對抗疫情的傲人成果。即使在Omicron變異株廣泛傳播的期間，台灣每100萬人的死亡率為456人，加拿大1185 人，美國3135人。

文中並讚揚台灣的疫情數據非常透明，稱許台灣民眾都能自發性地戴口罩，不像加拿大還曾為了口罩和疫苗政策而發生大規模的抗議衝突。（編輯：韋樞）1110929