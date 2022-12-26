谷瑞生出席瑞典僑團耶誕聯歡：讓自由民主更強大

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（中央社台北26日電）新任駐瑞典代表谷瑞生昨天出席僑團耶誕聯歡會時表示，台灣處於對抗威權主義擴張的前沿，期許與會者發揚台灣優勢，連結瑞典主流社會，讓民主自由更強大。

駐瑞典代表處發布新聞稿指出，僑團「台灣瑞典華人聯合會」25日在斯德哥爾摩舉辦耶誕聯歡會，邀請新任駐瑞典代表谷瑞生與會，共有180多位僑界人士參加。

谷瑞生致詞首先說明台灣外交政策主軸、疫情期間捐贈各國疫苗和口罩，以及台灣如何提供烏克蘭協助。

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谷瑞生指出，儘管台灣面臨中國威脅及疫情下的各種挑戰，身為民主陣營成員，台灣與瑞典等理念相近國家共同守護民主、自由、人權和法治等普世價值，世界已看見台灣在全球供應鏈的重要性。

谷瑞生強調，台灣處於對抗全球威權主義擴張的前沿，致力與民主社群守護價值，他並期許與會者發揚台灣優勢，連結瑞典主流社會，讓民主、自由、人權和法治更強大。（編輯：陳惠珍）1111226