法國2022年均溫創新高 冬季運動賽事缺雪取消
2023/1/6 20:58（1/6 21:35 更新）
圖為去年6月18日巴黎街頭。（安納杜魯新聞社）
（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國氣象局今天表示，國內2022年經歷了有紀錄以來平均溫度最高的一年，且降雨量也創下新低。法國已有幾項冬季運動賽事因為缺雪而取消。
法新社報導，法國氣象局（Meteo France）發表聲明指出，國內2022年平均溫度為攝氏14.5度，遠高先前於2020年創下的最高紀錄攝氏14.07度，此種高溫是「氣候變遷的症狀」。
此外，法國氣象局也提及，國內去年也經歷「創紀錄的降雨量短缺」，比長期平均低了25%，為1989年以來最低水平。
法國冬季運動賽事主辦單位指稱，國內幾項冬季運動賽事已經取消、延遲或改期，因為異常高溫去除了山坡積雪。（譯者：陳正健）1120106
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