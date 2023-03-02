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希臘火車對撞民眾示威與警爆衝突 鐵路工會罷工抗議[影]

2023/3/2 20:30（3/2 20:45 更新）
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希臘2天前發生歷來最重大鐵路事故。憤怒的希臘民眾1日走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。（美聯社）
希臘2天前發生歷來最重大鐵路事故。憤怒的希臘民眾1日走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。（美聯社）
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（中央社雅典2日綜合外電報導）希臘2天前發生歷來最重大鐵路事故，2輛列車對撞造成至少43人死亡。憤怒的希臘民眾昨天走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。鐵路工會也將在今天發起罷工，抗議官方忽視安全問題。

法新社報導，2月28日接近午夜時，2輛列車在希臘中部城市拉里薩（Larissa）近郊一座隧道附近對撞，造成2節車廂被撞爛，另有一節車廂起火，導致乘客受困。

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天到現場勘查後說：「種種跡象顯示，這起事件主要是由不幸的人為疏失所造成。」他承諾會「徹底」調查這起慘劇。

事發後數小時，外界仍不清楚列車上究竟有多少人，使得確認還有多少失蹤人數困難重重。

憤怒的示威者昨晚在希臘鐵路公司（Hellenic Train）位於首都雅典的總部外集會，有人朝總部大樓投擲石頭，警方動用催淚瓦斯驅散示威者。

英國廣播公司（BBC）報導，在希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）及事故地點附近城市拉里薩，也出現抗議活動。

影片來源：FRANCE 24 English

事發時值勤的火車站站長將在今天稍晚於拉里薩接受檢方偵訊，他必須解釋，一列載有約350名乘客的客運列車，為何會被允許在有貨運列車行經的同一條路線上行駛達數公里。

希臘鐵路工會成員指出，雅典與第撒隆尼基之間的鐵路線存在安全缺失，多年前就為人所知，他們也一再提出警告。

希臘鐵路公司的前身Trainose在5年前賣給義大利國家鐵路公司（Ferrovie Dello Stato Italiane）後改名，但5年來雅典-第撒隆尼基這條鐵路線的安全系統，卻仍然尚未全面自動化。

鐵路員工為了表達抗議與哀悼，打算在今天罷工，以表達對官方忽視鐵路交通安全的不滿。工會在聲明中說：「對於數十名死傷的同僚與同胞，我們的痛苦已經轉為憤怒。」

希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在事發後數小時已遞出辭呈，表示要為當局未解決鐵路系統達不到21世紀要求的「長期缺失」負起責任。

而在罹難者遺體被送往的醫院外可見抗議布條，內容宣稱，任何系統缺失都會在現正進行的官方調查中遭到掩蓋。

這起事件攸關希臘總理米佐塔基斯個人政治生涯。希臘預定4月舉行大選，米佐塔基斯將尋求連任。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120302

希臘一輛載有約350人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。（路透社）
希臘一輛載有約350人的列車與貨運火車迎頭對撞意外，已至少43人喪生。（路透社）
#希臘
#鐵路
#米佐塔基斯
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